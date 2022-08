Axel Kicillof chicaneó a Rodríguez Larreta y se metió en la interna del PRO

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que "los halcones se morfaron a las palomas" en relación a las internas en la oposición que encabezan el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, respecto del operativo policial frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Ahora, Rodríguez Larreta está en una especie de olimpíada a ver si puede mostrarse más halcón que la propia Bullrich.

Entonces, Bullrich se pone nerviosa también y estamos viendo este vergonzoso despliegue de declaraciones", ironizó al referirse a los sectores "moderados" y "duros" de la dirigencia de Juntos por el Cambio.

Kicillof, en ese sentido, aseguró en declaraciones radiales que hay un intento frustrado por desestabilizar al Gobierno nacional desde la renuncia de Martín Guzmán, ex titular de la cartera de Economía. "La oposición hablaba prácticamente de que el Gobierno se iba, no terminaba. Se pasaron tres pueblos. Me parece que eso también explica un poco el estado de ánimo que tienen y la desesperación", cuestionó.

El gobernador bonaerense, además, se refirió al tuit "12 años de Gobierno: 12 años de condena" que en las últimas horas hizo la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri en referencia al pedido de prisión de la fiscalía contra Cristina Fernández de Kirchner, juzgada por un supuesto desvío de fondos de la obra pública en la causa Vialidad. "Bullrich dice 12 años, uno por cada año de Gobierno, velando el guión que habían armado. Es como cuando te cuentan un chiste porque alguien no entendió. Ellos celebran los disparates jurídicos y las persecuciones que van haciendo y cómo usan al sistema judicial para perseguir", apuntó.

En cuanto a la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, Kicillof (también ex titular del Palacio de Hacienda) se mostró optimista y destacó su irrupción en el Gobierno. "Dio una respuesta muy positiva y despejó el horizonte que la oposición marcaba como insostenible", afirmó y sostuvo que permitió dar respuesta "al tema del pago de la deuda en pesos". En ese sentido y tras el fin de la pandemia, explicó que hoy "la encomia crece en el país", pero que "hay que forzar el proceso redistributivo para que le llegue a todos".

"Lo que ocurre en Argentina como en todo el mundo es que después de la pandemia hay un proceso de concentración muy grande", indicó. Durante la entrevista que concedió a radio 10, el gobernador bonaerense añadió que la oposición "ha decidido hacer una campaña que pasa por exacerbar todo lo posible la angustia". A modo de ejemplo, dijo que en materia económica "hay mucho de profecía autocumplida" y que "si la oposición dice que no se va a pagar la deuda en pesos, se genera un halo de duda".

"Estas son las irresponsabilidades que han hecho", denunció.

