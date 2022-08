El intrépido desafío de Horacio Rodríguez Larreta a Cristina Fernández de Kirchner

El nivel de tensión política sigue aumentando y ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner deslizó que es necesario "repensar un poco" el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. "Creo que deberíamos replantearnos también el funcionamiento jurisdiccional de cómo se debe ejercer la jurisdicción y cuál es el rol del Gobierno federal también en una ciudad como esta”, aseveró y la respuesta de Horacio Rodríguez Larreta no tardó en llegar.

"Cristina Kirchner se sacó la careta con lo de la autonomía de Buenos Aires y dijo lo que ya venía insinuando de distintas maneras: quiere controlar la Ciduad. Olvidarse de lo que dice la Constitución y manejarla de prepo", disparó anoche en La Nación+ Horacio Rodríguez Larreta.

La señora vicepresidenta quiere quedarse, por la fuerza, con el manejo de la Ciudad. No lo vamos a permitir. Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que viven, transitan, trabajan o nos visitan. La Constitución es muy clara: Ciudad AUTÓNOMA de Buenos Aires. pic.twitter.com/ZXx2HGs4RF — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 31, 2022

En ese sentido, dejó un mensaje desafiante para la líder del Frente de Todos. "No se lo vamos a permitir señora vicepresidenta", dijo mirando a la cámara mientras era entrevistado por el periodista Luis Majul.

"Yo le digo a los porteños que se queden tranquilos, que los vamos a defender. No hay ninguna manera de que Cristina Fernández de Kirchner se quede con el manejo de la ciudad. Vamos a defender a los porteños y a los millones de argentinos que vienen todos los días. a trabajar, estudiar, visitar, atenderse en hospitales", remarcó el alcalde que quiere ser presidente en 2023.

"No vamos a permitirle a Cristina Kirchner que vaya hacia adelante con lo que hoy reconoció públicamente: que quiere quedarse por la fuerza con el manejo de la ciudad. No lo vamos a permitir. No se lo vamos a permitir señora vicepresidenta", finalizó.