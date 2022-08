Juan Manuel Urtubey acercó posiciones con Horacio Rodríguez Larreta

Juan Manuel Urtubey es abogado, profesor de Derecho Constitucional, político y empresario. Alejado de la dirigencia, hoy propone una renovación del peronismo y de la política en general y acerca posición con Horacio Rodríguez Larreta, aunque asegura que el jefe de gobierno porteño es parte del problema que tiene Argentina hoy también.

En un mano a mano con MDZ Juan Manuel Urtubey también habló sobre la causa Vialidad y dijo que se está violando la independencia de poderes en Argentina. Además, cuestionó las declaraciones de Alberto Fernández en torno al juicio que tiene que en el banquillo de los acusados a su vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner.

Para el ex gobernador salteño, "el sistema actual está terminado. La gente se hartó, con razón, porque hoy la política es parte del problema, no de la solución. Para el ciudadano común, los políticos somos un montón de personas que lo único que hacen es pelearse entre sí por posiciones de poder, mientras a la gente le va cada vez peor".

De ahí se desprende su propuesta de renovación, tanto del peronismo como de la política en general. "El fracaso del actual gobierno sumado al del anterior gobierno va a dar una gran oportunidad a esa renovación. Yo soy peronista y trabajo en una renovación para mi partido, pero colaboro y aliento para que eso pase en todas las fuerzas políticas. Porque está demostrado que aquellos que provocaron el desastre en Argentina no serán capaces de solucionar el problema que ellos mismos generaron. Es cuestión casi de sentido común".

Semanas atrás, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que “para llevar adelante las transformaciones profundas que el país necesita, Argentina tiene que conformar una coalición lo más amplia posible para 2023”. Los dichos de Urtubey están en línea con ese pensamiento y así lo confirmó él mismo: "Es correcto, coincido en ese diagnóstico, el tema es que en la Argentina se requiere, a mi juicio, un nivel de acuerdo mucho más grande que un frente electoral".

Para el salteño, "el próximo gobierno necesitará realmente un nivel de acuerdo más grande que el que jamás hubo en Argentina por la envergadura de la crisis. La experiencia demuestra que esto funcionó, tras la hiperinflación del 89 y la caída de 2001 el país salió adelante con grandes acuerdos y semi gobiernos de coalición, ejemplo Menem/Alfonsín y luego Alsogaray y después Alfonsín y Duhalde. Esos acuerdos pararon Argentina y son los que necesitamos hoy".

Siguiendo con los dichos de Rodríguez Larreta, Urtubey entiende que "el problema es que hoy en el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, donde está Horacio también, la lógica del funcionamiento de esos espacios políticos es confrontar con el otro. Entonces la razón de la existencia de cada espacio es la dialéctica amigo/enemigo. Coincido con Rodríguez Larreta y tengo su mismo diagnóstico, el problema es que hoy Juntos por el Cambio es parte del problema. El drama no es sólo el Frente de Todos, sino ambos, porque se validan mutuamente en la confrontación".

Obra vialidad y presiones de ambos lados

Sobre la causa Vialidad, por la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y 10 acusados más, Urtubey dijo: "No son los problemas de la gente. Nos indigna y nos da bronca lo que pasa, pero los problemas y la agenda de la gente van por otro lado. En los últimos días la obsesión del sistema político fue discutir absurdamente, en el mientras tanto una inflación proyectada del 100 por ciento, casi la mayoría de los trabajadores de la Argentina trabajan para ser pobres y un Gobierno que considera que su deber es distribuir la pobreza, porque ya no distribuyen la riqueza. Realmente creo que no están entendiendo nada de lo que pasa ni de lo que está reclamando la gente".

Como profesor de Derecho Constitucional, el ex gobernador salteño celebró que en Argentina se tenga una calidad institucional tal, donde un fiscal pueda acusar a una ex presidente que a la par es vicepresidente de la República en ejercicio. "Eso te habla de que las instituciones funcionan. El sistema procesal argentino dice que hay un defensor que defiende, un fiscal que acusa y un juez que juzga, en este caso un Tribunal colegiado. El fiscal hace su trabajo, el defensor hará el suyo. ¿Qué queremos?, ¿un sistema penal donde el fiscal no acuse? No habría sistema penal".

Pero Urtubey destacó que en esta causa en particular, "la mitad del sistema político argentino presiona al Tribunal, que aún no juzgó, para que no condene y a la otra mitad para que condene. Si eso no es una injerencia indebida en otro poder del Estado alguien que me explique qué es la violación de la división de poderes. Eso es".

Repudio a los dichos de Alberto Fernández

Sobre los polémicos dichos del presidente Alberto Fernández, quien declaró: "Nisman se suicidó, espero que no haga lo mismo el fiscal Luciani", Urtubey opinó que el presidente tuvo un "desatino" y un "mal gusto exquisito de seguir revolviendo la memoria de las 85 víctimas de la Amia, de la memoria de Nisman y de un montón de cosas no resueltas de Argentina. ¿Por qué nos ofenden de esa manera, gratuitamente, en sus peleas políticas y de poder? Parece que estuvieran viendo cómo hacen para hacer las cosas peor, si le ponés voluntad para hacerlo mal no te sale tan bien".

Ya para concluir, Urtubey destacó que "las declaraciones del presidente vinculadas al suicidio de Nisman y al posible suicidio del fiscal es rayano con una aberración jurídica, política y diría que hasta moral. Pero estamos acostumbrados a vivir en una Argentina en la que tenés una cosa que tapa la anterior. Mientras que el primer ministro de Inglaterra fue despedido del Gobierno por hacer una reunión violando la cuarentena en Londres, nosotros decimos 'qué horror lo que pasó', pero lo arreglan pagando una multa y después te hacen una cosa casi peor".