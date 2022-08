Patricia Bullrich recogió el guante y le respondió con firmeza a Cristina Fernández de KIrchner

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respondió al ataque de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien durante un discurso brindado en el Senado sugirió que la exministra de Seguridad estaba borracha al realizar una publicación acerca del pedido de condena en la causa Vialidad. "Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta", contestó la exfuncionaria.

"Está claro lo que quieren hacer: estigmatizar 12 años de Gobierno. La presidenta del partido (Bullrich) sacó un tuit muy poco inteligente en el que dice '12 años de Gobierno, 12 años de condena'. Lo escribió y lo firmó. La verdad es que no sé si ya era esa hora de la tarde en la que...", ironizó Cristina Kirchner.

Concretamente, Bullrich mencionó al ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill. "Parafraseando a Churchill: 'yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta'", dijo en sus redes sociales.

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 31, 2022

Cruces

Por otro lado, la vicepresidenta acusó a Bullrich de ser responsable por las muertes que se produjeron durante la crisis de 2001. Posteriormente, la referente del PRO salió a desmentirla.

"Realmente cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001", dijo Cristina Kirchner

Y agregó: "Casualmente un grupo que tenía nombre de una comida, el sushi, ¿se acuerdan?, lo integraban los hijos del Presidente (por Aíto y Antonio De la Rúa), una ministra que ahora es la Presidenta del PRO (por Patricia Bullrich), ese grupo fue el que lo impulsó a firmar ese decreto de necesidad y urgencia a De la Rúa para que diera muestra de autoridad y no quedara como un pusilánime".

Por ello, Bullrich aseguró en diálogo con Jonatan Viale en La Nación+."Bad information, como dice la vicepresidenta. Cuando De la Rúa firmó el decreto yo hacía un mes y medio que no estaba en el Gobierno. Me fui por presión d los sindicatos. Lo que sucedió el 20 y 21 de diciembre lo vi desde el balcón de mi casa llorando".