El larretismo salió al cruce de Patricia Bullrich tras sus críticas

Patricia Bullrich criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras su acuerdo con el área de Seguridad del Gobierno nacional, para retirar las vallas colocadas alrededor de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La titular del PRO aprovechó para atacar a su contendiente interno. “Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden”, aseguró Bullrich una visita al canal TN.

Y agregó: “A mí me parece que cuando vos ya tomás una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidar a la vicepresidenta y a los vecinos, la tenés que mantener. Si poner las vallas fue un error, la tenés que mantener”, consideró la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

“Estoy muy sorprendido con las declaraciones que son claramente funcionales al kirchnerismo. La verdad es que me generan mucha desilusión”, fue la respuesta del jefe de Gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones realizadas a LN+.

Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, respondió que "me llaman mucho la atención las declaraciones de Patricia Bullrich sobre el accionar de la Policía de la Ciudad. Como se vio durante todo el día de ayer actuaron con firmeza, profesionalismo y responsabilidad, sin dejarse amedrentar incluso por dirigentes políticos devenidos en manifestantes. Su actitud resulta funcional al kirchnerismo, que pretende caos y violencia. Es momento de unirnos y dejar de lado las mezquindades políticas”.

Felipe Miguel, también salió al cruce de esas declaraciones, y las calificó como "una enorme irresponsabilidad. Es un momento en que Argentina necesita, justamente frente a todos estos embates, frente a una situación tan particular como la que estamos atravesando, que la oposición esté unida”, expresó.

“Juntos por el Cambio tiene que estar unido y estas declaraciones, que son con un interés personal, priorizando los intereses personales por sobre los intereses de la república, le hacen muy mal la Argentina”, remarcó el funcionario porteño.

Y concluyó: