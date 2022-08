Por temor al avance de Mauricio Macri, en la UCR se acercan más a Horacio Rodríguez Larreta

Si bien todavía se mantiene vigente el sueño de una fórmula propia, la dirigencia de la UCR se empieza a poner inquieta por el creciente protagonismo de Mauricio Macri y crece la simpatía con el proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. “Todos queremos que el próximo presidente sea radical, pero habrá que ver las encuestas a fin de año porque es más importante para Juntos por el Cambio que Macri no termine siendo el candidato”, comenta a MDZ una alta fuente del radicalismo.

Este escenario es un desafío para Facundo Manes, quien durante todo el mes de septiembre empezará a recorrer el país tratando de instalar su candidatura presidencial. Claro que ahora debe haber control de daños luego de su polémica decisión de no firmar el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández que le generó problemas dentro de la coalición y con algunos de sus correligionarios. Según fuentes partidarias, el neurólogo piensa armar gran parte de sus recorridas junto a la senadora Carolina Losada, con quien especula armar la fórmula de la Unión Cívica Radical. La periodista se ha transformado en una figura demandada dentro de Juntos por el Cambio. Se comenta que Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri se muestran muy interesados en tenerla como compañera de fórmula si se llega a la instancia de binomios mixtos, un escenario que aún no se ha definido.

Losada también es sondeada para competir por la gobernación de Santa Fe, desafío que no la entusiasma a ella, ni a su entorno. “Ella no se puede exponer a ser la sucesora de Omar Perotti porque es sentarse en la silla eléctrica. La provincia es ingobernable y no tiene la experiencia suficiente para convivir con el peronismo en la oposición y el narcotráfico en Rosario”, comentan voceros radicales. Lo concreto es que luego de una extensa gira junto a Manes, la idea es comenzar a medir al binomio para ver si logran cierta competitividad frente al probable escenario de dos candidatos del PRO.

Pero mientas tanto son muchos los dirigentes partidarios que ya no disimulan su interés por iniciar algún tipo de charlas exploratorias en torno a un acuerdo con Rodríguez Larreta. “Hay que ser previsores, tenemos muchas más coincidencias con Horacio que con Macri, el mejor testimonio lo expresan Martín Lousteau y Emiliano Yacobitti, quienes están muy conformes con el gobierno de coalición en CABA y en la Legislatura”, plantea como ejemplo un referente de Evolución. Y además agregan que una eventual candidatura de Macri los puede dejar fuera del juego que vienen exigiendo después de las muy buenas performances que logró el partido en las legislativas del año pasado, incluyendo también el 40% logrado por Manes en las PASO bonaerense contra Diego Santilli. “Mauricio pretende dividirnos y no querrá armar un gobierno de coalición al estilo chileno o uruguayo”, sostienen desde la UCR. Cree que solo tiene en cuenta al mendocino Alfredo Cornejo y su mayor inquina es con Gerardo Morales.

Precisamente, desde el larretismo también especulan en reserva con ir a buscar el voto radical. No es casual que Santilli se muestre interesado en ofrecerle a Maximiliano Abad la postulación a vicegobernador, con la idea de darle más poder y partición que el que tuviera Daniel Salvador con María Eugenia Vidal entre 2015 y 2019. Otros especulan con un ofrecimiento al presidente de la UCR para ser candidato a senador nacional de la provincia de Buenos Aires en la lista de Larreta.

Esta movida va a empezar a ser administrada discretamente por Morales. El gobernador de Jujuy quiere impulsar una negociación amplia y generosa. “Ellos tienen al candidato y nosotros la estructura nacional que no tiene el larretismo. Además, el temor a Macri nos afecta por igual”, precisa otro dirigente del partido centenario. Mientas tanto, Patricia Bullrich mira con desconcierto este escenario. A ella le va bien en la calle pero no tiene inserción territorial, ni dirigentes de peso, salvo el monzoísmo.