Las dudas de la Iglesia demuestran que el Papa sigue sin perdonar a Sergio Massa

El papa Francisco suele tener relaciones inestables con la dirigencia política y sindical. “Jorge se enoja y se reconcilia, lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner luego de la persecución que padeció, ahora volvió a estar enojado. Pero el caso más extraño es el de Sergio Massa, nunca lo perdonó”, dice a MDZ un allegado al jefe del Vaticano. Pero en la trama secreta de ese desencuentro aparece la constructora EIDICO.

“Que Dios nos ayude. Se percibe en la sociedad que se inicia una nueva etapa, un nuevo intento. Esperemos que se enfoque en los grandes problemas de esta hora incierta y dura”, expresó fríamente el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, aquel que siempre se expresa en nombre de su amigo Jorge Bergoglio.

“Que Dios nos ayude para que en este momento dramático de Argentina encontremos el rumbo que este tiempo reclama y seamos capaces de lograr acuerdos básicos. Cualquier nuevo fracaso y distracción de la política terminarán sepultando a los más pobres”, concluye él obispo más conocido como Tucho. Ni una referencia al futura superministro.

“El Vaticano es una monarquía donde manda el Papa. Massa tiene cero chances de apoyo serio”, agrega un operador eclesiástico con grandes contactos. Según los protagonistas del episodio que generó el cortocircuito en 2009, se lanzó una operación muy fuerte destinada a sacar a Bergoglio del Arzobispado de Buenos Aires con el aval del secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, y el nuncio en Buenos Aires, Adriano Bernardinio. La conexión local era liderada por el histórico enemigo del Papa, Antonio Caselli y los accionistas de la constructora EIDICO con Jorge O'Reilly Lanusse a la cabeza.





En ese momento Massa ocupaba la Jefatura de Gabinete en reemplazo de Alberto Fernández. O’Reilly era asesor ad honorem junto a sus amigos Mihura Estrada. Todo un entramado familiar ultracatolico, del ala más conservadora del Opus Dei. De ahí surgió la movida para tratar de jubilar al jesuita que ya sonaba como futuro Papa y los dueños de EIDICO apostaban a poner a uno de sus accionistas en la embajada en la Santa Sede. Una jugada a tres bandas que rápidamente fue abortada por el actual Sumo Pontífice, demostrando que su formación peronista siempre le sirvió para la rosca dentro de la Iglesia.

La presencia de O’Reilly Lanusse en ese entonces cerca de Massa llevó a Bergoglio a pasarle la factura al tigrense desde ese momento. Pero la historia no fue así como cree el Papa. “Sergio nunca se iba a meter en una operación del ala conservadora de la Iglesia y menos con la participación del Opus y Cacho Caselli”, dicen protagonistas memoriosos. “Massa es creyente pero no un fanático”, dicen en el Frente Renovador y responsabilizan a los dueños de EIDICO. “Su voracidad de poder los llevó a jugar un partido que no era de Sergio y ellos siempre caen parados”, agrega un massista. “Por eso tomó distancias de la familia O’Reilly Lanusse”, revelan en Tigre.

Lo concreto es que el Papa sigue molesto con Massa por lo que parece una comedia de enredos donde el sector más ultramontano de la Iglesia lo quiso sacar de la cancha para evitar que llegara al Vaticano. “Sergio es pícaro pero no come vidrios”, dicen viejos amigos de Francisco. Pero hasta ahora nadie fue efectivo a la hora de mediar entre ambos y aclarar el cortocircuito. “Hasta se reunió con O’Reilly, no se puede creer lo de Jorge, es casi un capricho”, comentan un funcionario del área de Culto de la Cancillería.