El papa Francisco habló por primera vez sobre su posible renuncia: "No sería una catástrofe"

Aunque aclaró que "no ha sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello", el papa Francisco dejó abierta la posibilidad de renunciar. También explicó que no lo ve como "una catástrofe" durante la rueda de prensa que brindó en el Iqualuit tras su viaje para encontrarse con los inuit en su visita a Canadá

En varios momentos de su contacto con la prensa habló sobre esta cuestión y recordó sus limitaciones físicas, por las que se desplaza en silla de ruedas desde hace meses. Esto es mas común luego de pasar tanto tiempo de pie como lo hizo en Canadá. Por eso reconoció que duda poder seguir "con el mismo ritmo de viajes de antes".

Su Santidad continúa con su viaje apostólico en Canadá, teniendo encuentros con varios representantes de comunidades indígenas locales.

"A mi edad y con esta limitación tengo que ahorrar fuerzas un poco para poder servir a la Iglesia", dijo el papa y habló sobre su posible renuncia.

El Sumo Pontífice ha desmentido varias veces los rumores sobre su posible renuncia y que alguna vez lo haya pensado pero ahora parece mostrar un giro en el discurso sobre su futuro. Así, podría convertirse en el segundo papa en renunciar en mucho tiempo tras la salida de Benedicto XVI en febrero de 2013. Vale recordar que, antes del alemán, solo habían renunciado los papas Clemente I (97), Ponciano (235), Benedicto IX (1045), Celestino V (1294) y Gregorio XII (1415).

Benedicto XVI fue el primero en renunciar tras casi 600 años y su pontificado se recuerda por un gran trabajo académico y pastoral mediante encíclicas.

"La puerta está abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta. No he sentido aún esta posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello", dijo el papa Francisco. Además remarcó que "no sería algo extraño" o "una catástrofe" la renuncia del Santo Padre.

"Se puede cambiar de papa, no hay ningún problema", agregó. El obispo de Roma se ocupó también de explicar que la decisión que tome será "la voluntad del Señor". "Si el Señor te indica que tienes que ir al rincón, te vas al rincón", marcó de forma fiel a su estilo catequístico y explicó que, igualmente, "aún no ha sentido esa llamada".