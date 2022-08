En Juntos por el Cambio ya preparan un encuentro con Elisa Carrió

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, aseguró este viernes que en Juntos por el Cambio preparan un encuentro interno con Elisa Carrió. Será para debatir las consecuencias que generó la referente de la Coalición Cívica, cuando habló de la necesidad de tener "reglas decentes" y cuestionó a varios dirigentes del espacio.



"Creo que la semana que viene tendremos una reunión donde hablaremos de esta situación y de cómo ordenar el trabajo, y evitar este tipo de peleas, que no sirven para nada", afirmó el titular de la UCR en declaraciones formuladas a Radio 10.



Morales agregó que, "si Lilita tiene dudas, sospechas, las tiene que hablar hacia adentro, pero no generar acusaciones que creo que no contribuyen a nada".



Por su parte, indicó que la dirigente "a veces se excede" y consideró que "no está bien descalificar a los dirigentes de Juntos por el Cambio, no es ese el camino".



Asimismo, al ser consultado respecto de si Mauricio Macri avaló las palabras de Carrió, Morales explicó que "muchos en el espacio piensan que hay un aval de Mauricio en esto, pero a mí no me consta".



Al respecto, dijo que "esto será un tema del que también hablaremos" y consideró que, en sus cuestionamientos, Carrió "es bastante unilateral cuando reparte a algunos sí y a otros no".



En ese marco, Morales sostuvo que "la gente está muy mal como para que sumemos estas peleas de la oposición".



De esta manera, hizo referencia a las declaraciones periodísticas de Carrió, en las cuales pidió "reglas decentes" en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 y advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.



"Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió, entre otras afirmaciones.



"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.



En tanto, en las declaraciones que formuló esta mañana, Gerardo Morales indicó, sobre los candidatos de Juntos para el Cambio para 2023: "Yo voy a ser candidato a Presidente" y remarcó que "el radicalismo tiene que conducir Juntos por el Cambio y tiene que gobernar el país en el marco de un acuerdo más amplio".



Sobre una posible postulación de Macri, afirmó que "tiene todo el derecho" a presentarse como candidato y que esta cuestión "se va a dirimir en las PASO del año que viene".