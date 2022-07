El plan de Juntos por el Cambio para gobernar en 2023

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, analizó la realidad política y económica del país. Detalló un panorama completamente desalentador y dijo que la situación es más grave de lo que vemos hoy, porque el futuro no promete demasiado. También comentó qué dicen puertas adentro en Juntos por el Cambio, en relación a la crisis que atraviesa Argentina, y cuál es su plan esperando ganar las elecciones presidenciales 2023.

En relación al valor actual del dólar, que cotiza en un monto récord en torno a los 300 pesos, Burgueño expresó que "probablemente este era el precio del dólar que se especulaba iba a estar operando en septiembre u octubre, pero el mercado adelantó, por las dudas. Porque el mercado siempre tiende a adelantarse para no perder plata. Esto fue potenciado por dos decisiones y una circunstancia: la decisión del Gobierno de trabar importaciones, con la cual ya blanqueó que le faltan dólares. Después vino la salida de Guzmán y el estallido inflacionario. Ese cóctel hizo que los operadores económicos comenzaran a tomar decisiones en cuanto al dólar y a dejar de temar en cuenta la política cambiaria y la estrategia oficial".

Aquello, "sumado a que el Gobierno dice pavadas con respecto al tema, siendo polite. Lo cual te demuestra que no tienen idea o están provocando. Prefiero esto último, pero evidentemente no están dominando la situación. Entonces, como esto es Argentina, siempre la variable de ajuste será el dólar".

¿Eso explica el aumento de todos los dólares? "El que se movió fue el CCL, después el dólar blue acompañó, casi sin fuerza, por eso está 10 pesos para abajo del Contado con Liqui, aunque debería ser al revés, porque algo legal debiera ser más barato que algo ilegal. Lo que pasa es que tampoco tenemos referencia del dólar oficial. Esto es un lío. Hay aproximadamente 15 dólares vigentes, entre todos".

El economista dijo que quien decida gobernar Argentina debe saber que la gente va a buscar dólares. Nada va a evitar que eso suceda, más bien habría que analizar el problema y cómo enfrentarlo, sin protestar. "El presidente diciendo que tiene las herramientas para enfrentar el dólar blue y al otro día se le escapa y queda pedaleando en el aire. ¿Qué necesidad tiene de decir eso?", comentó Burgueño.

Además, el economista contó que desde el Gobierno ayer llamaron a la sociedad de bolsas para que no operen. Y preguntó retóricamente: "¿Cuánto puede durar esa estrategia? Encima les dijeron que no cuenten sobre la comunicación. ¿Cuánto tardaron las sociedades de bolsa en contarlo? Es un manejo poco serio. Pero el foco del problema no es el dólar, sino la consecuencia. El problema es que el modelo económico, la fantasía económica que podía aportar este Gobierno, ya terminó. Entonces, los operadores económicos saben que debe haber otra cosa y que hay que avanzar en eso".

El columnista descarta que esa "otra cosa" sea una devaluación. "Eso sería un suicidio. No se puede devaluar sin plan. No se puede gobernar con una brecha cambiaria de 130 por ciento, por arriba de 50 la economía empieza a tener problemas de funcionamiento. En 130 la economía no puede funcionar, es cualquier cosa, porque no hay precio de referencia. Hay traba a las importaciones para llegar a un dólar a 130 y un CCL en 300. Entonces, ¿cuál es la referencia para quien produce? ¿los 130 o los 300?. Probablemente ninguno de los dos, entonces ahí empiezan los problemas".

"¿Esto cuánto puede durar? -continuó preguntando retóricamente Burgueño- Estamos cerca de tener que tomar decisiones. Esto es algo que a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner les cuesta entender, pero si la decisión no la toman ellos, se las toma otro. Y si la toma otro será más dura que si la toman ellos".

Entonces, inevitablemente, se le cuestionó al especialista qué medidas debería tomar el Gobierno. "Yo diría, en términos generales, que tiene que haber un plan económico adecuado a esta crisis. Para eso se necesita un buen diagnóstico y un acuerdo político para ejecutarlo. Sin ello, estamos en problemas. Acá fallaron en el diagnóstico evidentemente y además no hay acuerdo, pese a que charlan".

"Si el diagnóstico es que emitir no produce inflación, porque Alemania tiene autorización para emitir hasta un 3 por ciento de déficit fiscal, me parece que estás errada en el diagnóstico. Encima presionás por más gastos", señaló en referencia a los dichos de Cristina Kirchner.

Batakis recibió a la segunda tanda de gobernadores. Estuvo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los gobernadores Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Ricardo Quintela (La Rioja).

"Otra cosa que pasó en estos dos días, que me parece directamente una falta de respecto, que se va a pagar: no puede ser lo que los gobernadores le hicieron a la ministra de economía. Ayer vi la foto con 3 gobernadores, hasta achicaron la mesa para que no se notara tanto. No la publiquen. Si estás diciendo que la ministra anunció un decálogo de medidas basado en bajar el gasto público y esto implica el apoyo de los gobernadores, pero los gobernadores no van...¿qué nos queda?".

Ya a modo de conclusión, Burgueño arrojó un panorama a futuro aún más desolador. "Esto no soporta hasta diciembre del año que viene. Olvidémonos. Un diagnóstico optimista, como estamos, es que cerremos este año con 80 o 90 por ciento de inflación, que el año próximo haya alrededor de un 60 por ciento y una recesión. Esperar que se caiga el acuerdo con el FMI en marzo de 2023,y aguardar así las elecciones".

"El mejor escenario sería que la clase política se deje de pavear, piense en la gente, haga un acuerdo político, si es necesario un ajuste que lo haga con apoyo político, que la clase política defina quién pierde más y quién menos, que haya un plan de contención para lo que viene después y con eso ajustar los equilibrios de la macroeconomía", siguió.

Pero, para Burgueño, aquello es muy poco probable que suceda. Sumado a que "este país no aguanta una pelea más de la coalición gobernante hasta diciembre del año que viene. Y también hablemos de la oposición. Ellos me han dicho que su estrategia es que esto estalle para que el ajuste lo haga este Gobierno, y cuando Juntos por el Cambio llegue, lo haga con el ajuste hecho".

"Juntos por el Cambio se la juega a Lavagna y a que Remes Lenicov sea ministro de Economía. Pero convengamos que eso, como propuesta, no es muy patriótica que digamos. Además, es peligrosa, porque ¿qué saben si en medio de una catástrofe los van a votar a ellos? Ojo que existió un Bolsonaro en el mundo", alertó.

Y concluyó: "Con una inflación del 150 por ciento, que ojalá no se de, ¿qué saben los de Juntos por el Cambio si los van a votar a ellos y a su 'proyecto equilibrado'? Con todo respeto, Milei hoy tiene el 20, 30 por ciento, ¿y si alcanza el 50? Porque la gente se hartó de los políticos, de que se acusen entre ellos, y termina votando a una tercera alternativa porque, con toda la razón del mundo, se hartó.".