Mauricio Macri reúne al PRO luego del terremoto político que desató Elisa Carrió

Los principales referentes del PRO liderados por Mauricio Macri compartirán mañana un almuerzo en el barrio de San Telmo en el cual analizarán la situación generada en Juntos por el Cambio (JxC) luego de que la fundadora de la Coalición Cívica (CC)-ARI, Elisa Carrió, pidiera "reglas decentes" y una "reflexión profunda" dentro de la coalición opositora.

Al almuerzo de mañana de la cúpula del PRO están convocados, entre otros, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich. También podrían participar el diputado nacional Cristian Ritondo y el ex funcionario Fernando de Andreis, entre otros referentes partidarios.

El de mañana será la continuidad de una serie de almuerzos rutinarios que la dirección política del PRO lleva a cabo los días viernes, en general en el restaurante Puerta del Inca de la calle Bolívar, en el barrio de San Telmo. El encuentro de mañana tendrá el contexto del revuelo político que generó dentro de JxC las declaraciones de Carrió, en las cuales advirtió sobre los vínculos de algunos dirigentes opositores con el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

"Si quieren que me vaya de JxC no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió en algunas de sus declaraciones.

"Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron durante todo el día de ayer fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición.

El expresidente Mauricio Macri optó por no opinar en público tras las declaraciones de Carrió, aunque dejó trascender que no compartía los agravios que la dirigente expresó hacia otras figuras de la coalición.