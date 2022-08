Mauricio Macri rompió el silencio a través de su vocero político

Elisa Carrió estuvo en contacto con Mauricio Macri antes de lanzar las explosivas declaraciones que detonaron la interna política en Juntos por el Cambio. Hubo, en esa charla, un pre acuerdo para apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en su candidatura presidencial. Pero mientras Patricia Bullrich y Gerardo Morales salieron a repudiar las críticas de la exdiputada, Macri guardó un incómodo silencio. Hasta anoche cuando instruyó a Fernando De Andreis a publicar un hilo en Twitter donde, sin desautorizar a Carrió, pidió serenar la interna.

De Andreis es su ex secretario general de la Presidencia y estrecho colaborador con quien comparte oficinas de trabajo en Vicente López. "Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás", afirmó De Andreis en su cuenta de la red social Twitter.

"También creemos que hay que ser incansables en la defensa de la República y las instituciones. Cuidar que JxC no se contamine con relaciones poco claras con el autodenominado panperonismo", agregó el ex funcionario macrista en referencia a una de las críticas de Carrió sobre posibles vínculos entre dirigentes de Juntos y el Frente Renovador de Sergio Massa.

En su mensaje, De Andreis agregó: "En la situación delicadísima del país, algunas declaraciones podrían no ayudar. Creemos que hay que encontrar formas de marcar nuestras diferencias sin descalificar a terceros. No nos distraigamos del objetivo fundamental de rescatar a la Argentina". Macri optó por el silencio este miércoles, aunque las palabras de su ex secretario general de la Presidencia se interpretaron como la voz del macrismo más puro.

Con Mauricio creemos que el futuro tiene que ser con valores. Con libertad -por supuesto- con responsabilidad, honestidad, valentía y mucho respeto a los demás. — Fernando de Andreis (@deAndreis) August 10, 2022

En sus declaraciones, la líder de la Coalición Cívica había advertido sobre la relación de algunos referentes de Juntos por el Cambio con el "panperonismo" e, incluso, resaltó que el propio Macri había coincidido con ella en esa visión.

Carrió había reclamado "reglas decentes" dentro de Juntos por el Cambio de cara al 2023 y sus críticas a referentes del espacio generaron un revuelo dentro de la principal coalición opositora, cuando diversos dirigentes salieron a cuestionarla, tensando la situación interna rumbo a las presidenciales del año próximo. Mientras Patricia Bullrich le respondió a Carrió que no aceptará "el insulto a nuestros dirigentes", Gerardo Morales la calificó de "irresponsable" y Horacio Rodríguez Larreta consideró que ese "no es el camino".

Al brindar un reportaje en La Nación +, Carrió dijo que Juntos por el Cambio debería fijar "reglas de decencia" hacia las elecciones de 2023. "Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios", afirmó Carrió y disparó una serie de críticas contra referentes de Juntos por el Cambio. La primera en responderle fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien dijo que no puede ver "con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió".