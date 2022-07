Victoria Tolosa Paz calienta más la interna del kirchnerismo

Victoria Tolosa Paz volvió a calentar esta miércoles la interna del kirchnerismo al criticar abiertamente a los diputados del Frente de Todos que anoche exhibieron carteles en el recinto de la Cámara de Diputados reclamando el tratamiento de un proyecto de ley para implementar el salario básico universal. "No me gusta la presión de un cartel. hay que ser respetuoso de la ministra de Economía. ¿Podemos destinar 2 puntos del PBI a sostener la informalidad?", fue la queja de la diputada oficialista que salió en defensa de Silvina Batakis.

Tolosa Paz se refirió así, en declaraciones a la TV Pública, a los denominados diputados de los movimientos sociales, alineados con Juan Grabois y Máximo Kirchner pero también a varios del Movimiento Evita que responden a Alberto Fernández. Grabois ya le había reclamado a Silvina Batakis que "cace la birome y no se demore" en implementar el Salario Básico Universal.

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente social continuó: "Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal". "¡Cazá la birome y no te demores por favor!", concluyó Grabois en su mensaje de bienvenida para marcarle la cancha a la reemplazante de Martín Guzmán al frente del Palacio de Hacienda.

En los últimos días, los diputados nacionales del Movimiento Evita, Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli; de la CCC, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliva; y de Barrios de Pie, Natalia Souto, junto a los tres del Frente Patria Grande Natalia Zaracho, Federico Fagioli e Itai Hagman -alineados con Grabois-, emitieron un comunicado donde “exigen el pronto tratamiento” del proyecto de ley del Monotributo Productivo y del Salario Básico Universal entre otras leyes que impulsa la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

“Frente al debate suscitado en estos días en torno al rol de los movimientos populares y los llamados planes sociales, creemos que desde la política debemos ofrecer soluciones superadoras que puedan sintetizar las contradicciones y resolver los problemas de nuestros compatriotas más vulnerados”, reza el comunicado. “Consideramos que los excluidos y olvidados del campo y la ciudad requieren tanto herramientas para formalizar sus procesos de trabajo como el Monotributo Productivo y un Salario Básico Universal para reforzar los flacos bolsillos de más de siete millones de personas que hoy se ganan el pan trabajando, pero sin derechos ni ingresos suficientes”, agrega.