Alfredo Cornejo tildó de pusilánime a Alberto Fernández tras la salida de Guzmán

El senador nacional y referente de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández, Alfredo Cornejo, salió al cruce de lo sucedido el sábado con la renuncia de Martín Guzmán al ministerio de Economía y fue tajante al momento de disparar con munición gruesa y señalar a Alberto y Cristina Fernández de Kirchner como los grandes culpables de lo que está sucediendo en Argentina.

El exgobernador de Mendoza brindó una entrevista en TN, donde declaró que "no saben que hacer. No hay otra forma que contextualizar que el origen mismo de esto están en la constitución del Frente de Todos y en esa fórmula de presidente y vice. Cristina y Alberto se juntaron para conquistar el poder pero no tienen la más mínima coincidencia".

Y siguió: "El presidente ha sido muy pusilánime en sus posiciones. Lo único firme que ha sostenido es el acuerdo con el Fondo (FMI), que es el atisbo de plan económico que tiene el Gobierno".

"Es muy difícil interpretar lo que viene. Hay incertidumbre y zozobra porque eso es lo que está en el origen de la constitución del Frente de Todos", sumó el mendocino. "Vamos a cumplir 40 años de democracia y tenemos mucha más pobreza que al principio. ¿Se la podemos atribuir a la democracia? De ninguna manera, es producto de las malas administraciones. Ha sido por falta de un consenso básico de reformas estructurales que las economías requieren".

"La política que se impone es la de Cristina. Y en su ADN no existe el consenso. ¿Qué se puede consensuar con Cristina desde Juntos por el Cambio? Queremos colaborar. Argentina requiere de acuerdos entre oficialismo y oposición, pero mientras ella esté es muy difícil lograrlo", indicó Alfredo Cornejo.

"Estamos en un estado terminal. Sin moneda no hay nada que se pueda proyectar. Para reestablecer el poder de la moneda, el gobierno debe controlar el equilibrio fiscal porque se quedó sin fuentes de financiamiento. Y Cristina no cree en esto. No cree en el valor de los mercados. Dijo que cree en un capitalismo de estado", finalizó.