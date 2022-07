El Gobierno prometió una nueva oferta salarial, pero descartó la cláusula gatillo

En el marco del paro de 48 horas de los trabajadores estatales y las multitudinarias movilizaciones hacia la Casa de Gobierno, desde el Gobierno de Mendoza confirmaron que presentarán una nueva propuesta de suba salarial a los gremios del sector público. No obstante, descartaron la aplicación de una actualización de los sueldos atada a la inflación y sostuvieron que la denominada cláusula gatillo es "insostenible" para las finanzas provinciales.

Esta martes por la mañana, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, brindaron una conferencia de prensa donde minimizaron el impacto de la medida de fuerza y apuntaron contra la finalidad política de la protesta gremial. No dudaron en calificar al paro de "insólito" por producirse mientras las negociaciones paritarias se encuentran abiertas.

En este sentido, los funcionarios provinciales confirmaron que para la próxima reunión paritaria llevarán una propuesta salarial superadora del ofrecimiento que realizaron la semana pasada, el cual consistió en una suba del 12% extra al 40% firmado en el mes de marzo, el cual fue rechazado por todos los sectores estatales por considerarlo insuficiente.

"Vamos a llevar una nueva propuesta. Estamos trabajando en los números", manifestó Ibáñez. No obstante, evitó dar precisiones sobre las características que tendrá la nueva oferta. "Nosotros no podemos paritar por los medios. Se van a llevar a la mesa las distintas propuestas. No corresponde adelantar la propuesta a los márgenes en los que está trabajando el ministro de Hacienda", sostuvo el funcionario.

Por su parte, Fayad advirtió que "el país entero está atravesando una situación macroeconómica, política y social compleja producto de erradas políticas económicas fiscales y monetarias. Son herramientas que la provincia no tiene. El efecto de las políticas erradas es una inflación que nos ha sorprendido a todos".

Hizo hincapié en que el desvío de la inflación de las proyecciones sorprendió tanto al Ejecutivo provincial como a los gremios estatales, que habían acordado una pauta salarial en marzo. Esta situación llevó a adelantar la reapertura de paritarias que estaba prevista recién para septiembre.

"Vamos a precisar los detalles en la mesa paritaria que es el lugar que corresponde", sostuvo el titular de la cartera de Hacienda y subrayó que "no podemos ni hipotecar la provincia ni romper con el equilibrio fiscal que es un activo que tiene la institución de Mendoza".

En esta línea, descartó que se pueda aplicar una suba salarial atada a las cifras mensuales de la inflación. "De ninguna manera, porque eso sería comprometer la sostenibilidad de las finanzas provinciales. Nuestros ingresos no están atados a la inflación, tienen una relación pero no están atados. El Estado no solo paga sueldos, el Estado presta servicios, hace obras y ese tipo de vinculación es insostenible para la provincia", manifestó Fayad.

Resaltó que la propuesta salarial que puede presentar el Ejecutivo apunta a "paliar la inflación" y responsabilizó nuevamente al Gobierno nacional por la suba descontrolada de los precios.

"Los números son una foto de hoy y nosotros no vamos a financiar una película con una foto. Tenemos que ser responsables con la propuesta que ponemos arriba de la mesa y asegurar de que sea pagable. Frente a escenarios inciertos es razonable que nos sentemos a revisar los acuerdos en una periodicidad o con una frecuencia mayor a la que lo hacíamos", expresó.