La salud de Mendoza afectada por un reclamo salarial sin precedentes

El paro convocado por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se siente en todos los efectores de salud de la provincia de Mendoza. Según las cifras que maneja el gremio que nuclea a médicos, enfermeros y personal administrativo de hospitales y centros de salud, el acatamiento es cercano al 80%.

Durante la jornada, el sindicato de los profesionales de la salud y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) llevan adelante medidas de fuerza que tienen un impacto directo en dos servicios esenciales: la salud y la educación. La adhesión por parte de los trabajadores de ambos sectores ha sido histórica.

"Los médicos de planta al igual que los residentes de los distintos servicios acataron la medida casi en un 100%", destacaron.

En los hospitales y centros de salud de la provincia de Mendoza el acatamiento fue importante, llegando en algunos casos al 80% dependiendo el sector y servicio brindado, las guardias y atención de emergencias están garantizadas mientras que en algunos servicios la atención está paralizada. "Los médicos de planta al igual que los residentes de los distintos servicios acataron la medida casi en un 100%", destacaron fuentes del Hospital El Carmen, número que se repitió en otros efectores públicos de salud.

"Algunos servicios como kinesiología, laboratorio, ORL tuvieron un acatamiento del 100% de los médicos de planta y residentes", manifestó una fuente del Hospital Lagomaggiore y agregó: "Archivo y consultorios están adheridos pero con presencia y atención mínima. En el caso de la guardia y enfermería la atención es normal porque no podemos dejar de atender internados y urgencias".

En el caso del Hospital Notti, la adhesión por parte de los profesionales de la salud fue importante. Los servicios de quirófano, rayos y algunos de mantenimiento se encuentran adheridos al 100%, solamente se están atendiendo las emergencias que llegan a las guardias.

Al ser consultado sobre los motivos de su no adhesión al paro, uno de los médicos del Hospital Notti que prefirió mantener su anonimato destacó: "Las cosas en el servicio están medio ríspidas, y aparte de mis horas de planta tengo prestación eventual que la hago repartida de lunes a viernes en la siesta, y esa me la iban a descontar y no puedo darme ese lujo realmente".