Colapso en el Notti: cirugías postergadas y desbordes en la guardia

Mientras perdura el conflicto por mejoras en las condiciones laborales que llevan adelante los profesionales de la salud y el Gobierno de Rodolfo Suarez, cientos de familias en Mendoza aguardan una resolución para poder recibir atención médica. En el hospital Humberto Notti, una vez más el colapso en el área de la guardia, se hizo sentir la noche del domingo y aún perdura entre quejas y extensas demoras. Pero además, el impacto marcado por un cese de actividades en el marco de la huelga que lleva adelante el sector hizo que se postergue cirugías que ya estaban programadas.

El viernes pasado, el reclamo que mantienen pediatras (muchos especializados en áreas delicadas, como oncología, neonatología, cirugía, anestesiología o gastroenterología, solo por mencionar algunas), bioquímicos y técnicos en farmacia llegó a su punto más álgido. El cese en la prestación de los servicios se decidió, tras la reunión que el gremio Ampros mantuvo con las autoridades del Ministerio de Salud en Casa de Gobierno. Ahora se espera una respuesta para este miércoles.

Vale decir que el pedido que llevan adelante al menos 125 profesionales autoconvocados y representados en el gremio, consiste en que las prestaciones (horas extra y turnos de guardia) que se realizan en el hospital sean pagadas en blanco, es decir, que se integren en el bono de sueldo al ítem de Mayor Dedicación. Pero además, se ha solicitado al Gobierno que mejore la propuesta que les acercó días atrás con un incremento en el pago de las prestaciones del 40% en el caso de quienes prestan servicios en la guardia y del 30% a pagar en dos veces para los profesionales que trabajan con horas extra en sus especialidades y de lunes a viernes. Lo cierto es que tras la reunión que se realizó el viernes, las partes acordaron volver a sentarse a la mesa negociadora este miércoles. En tanto, el paro continuará inclusive hasta ese día.

Largas filas en el hospital Notti

Foto: Alfredo Ponce

En el medio, miles de familias sienten el impacto de la profunda crisis por la que atraviesa la salud en todos sus niveles en la provincia. La postal en la guardia del hospital pediátrico más importante de la región fue desoladora: mamás esperando paradas con sus hijos a upa durante más de seis horas para lograr que un pediatra los atienda, quejas mantenidas en las charlas de aquellos que habían llegado desde diferentes rincones de la provincia, miradas de desvelos ante el desconcierto de haber tenido que soportar los obstáculos del sistema. En muchos casos, la necesidad de recibir atención en el Notti por cuadros gripales y otras afecciones fue la consecuencia de las deficiencias a la hora de recibir atención en los centros de salud; el primer eslabón de la atención preventiva.

Bauti, el bebé que necesita de una intervención urgente

Para Tania Gil (33), la realidad se volvió aún más compleja. Su bebé de ocho meses, Bautista, nació con una grave malformación en su esófago (atresia de esófago en grado tres) por la que tuvo que ser operado a los dos días de haber nacido. Luego, a los tres meses, su pequeño necesitó de una nueva cirugía en la que casi pierde la vida: tuvo dos paros cardíacos. Hoy, cuando aquellos momentos cruciales fueron soportaos, la mamá lucha día a día por mejorar la calidad de vida de su pequeño, que se alimenta a través de un botón gástrico y necesita cada 21 días, que los especialistas le practiquen una dilatación en el esófago para poder alimentarse.

De lo contrario, el bebé se ahoga y el reflujo le genera vómitos recurrentes y ahogos. Su salud, de un segundo al otro, puede agravarse. Justamente por eso, Tania -que vive junto a su familia en San Rafael- había programado con tiempo el viaje para llegar al hospital el miércoles, tal como había quedado pautado anteriormente. Sin embargo, desde el nosocomio le informaron que la intervención quedará suspendida hasta nuevo aviso y sin fecha concreta de reprogramación.

Tania y Bautista, luego de la segunda operación

"Para poder estar con todo a tiempo, nosotros siempre nos preparamos antes de viajar a Mendoza, porque el día anterior a que tengamos el turno nos tenemos que internar y en el transcurso de ese día nos avisan cuándo entramos al quirófano. Pero ahora está todo demorado y me dijeron que no hay fecha de reprogramación", dice con preocupación Tania y aclara que desde que su bebé nació, la atención y el compromiso de los profesionales en las diferentes áreas que abordaron su caso ha sido excepcional.

Dice que con mucha esperanza espera que el conflicto llegue a buen puerto porque al igual que ella, muchas mamás atraviesan situaciones complejas en las que ven que la salud de sus pequeños se deteriora.

"Cuando toma la leche se ahoga por el reflujo, es muy difícil porque de eso depende que Bauti pueda crecer y desarrollarse", comparte la joven y recuerda con dolor cuando el jueves pasado, le informaron que la intervención no se iba a poder efectuar debido a que no se sabe si se va a contar, por ejemplo, con anestesistas. "Me dijeron que depende mucho de que el gobierno escuche y yo los entiendo porque sé que son médicos increíbles e inclusive cuando ha sido necesario ellos mismos sacan recursos y gestionan todo lo necesario para que nada nos falte", dice Tania y repite: "Necesito la dilatación para mi bebé. Es su salud", concluye con incertidumbre y mucha preocupación.