María Eugenia Vidal le reclamó a Cristina Fernández de Kirchner que se haga cargo de Alberto Fernández

María Eugenia Vidal le recriminó a Cristina Fernández de Kirchner haber puesto a Alberto Fernández como candidato a presidente y dijo que "tiene que hacerse cargo. Vivimos la peor situación de crisis desde 2001, el peor ajuste. La pregunta que nos hacemos todos es quién está realmente a cargo y esta pelea interminable, que todas las semanas tiene un capítulo nuevo entre la vicepresidenta y el presidente no nos tiene que confundir: es el cuarto gobierno kirchnerista y nos muestra un ciclo final de fracaso, de sus mentiras", disparó la diputada nacional de Juntos por el Cambio.

En declaraciones a LN+, la exgobernadora de Buenos Aires pidió que "vivamos de lo nuestro, debemos sustituir las importaciones y vivir de lo nuestro, terminar con el festival de importaciones argentino, no sabemos si va a haber café. Es una situación de mucha angustia e incertidumbre".

Además realizó un crítico diagnóstico de la interna del kirchnerismo: "A este presidente lo puso una fuerza política y la vicepresidenta con un tuit, y esa vicepresidenta se tiene que hacer cargo de este presidente. No puede despegarse porque es su gobierno, no puede mirar para otro lado: si este Gobierno no reacciona, la situación va a empeorar como sigue empeorando cada día, y eso trae más pobreza. Esa es la realidad. No pueden seguir esperando o discutiendo cuestiones secundarias. Y hablo de los que integraron el Frente de Todos, parados en un mismo escenario pidiéndole el voto a la gente. Cuando se trata de poder o impunidad, ahí están todos juntos en un mismo reclamo".

En relación a la crisis económica, Vidal reclamó terminar con "el plan zafar" y bregó por una política antiinflacionaria a través de un plan de estabilización que conlleve una política fiscal, cambiaria y monetaria, sin que el Banco Central emita más dinero.

Esta semana, la mesa nacional de Juntos por el Cambio expresó su "máxima preocupación" por la crisis y cuestionó al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la descripción del funcionamiento del Poder Judicial que ambos plantearon ayer, al acusarlos de realizar "un nuevo embate contra la Corte Suprema".

En un comunicado difundido tras la reunión de su mesa nacional, la coalición opositora sostuvo que el país está atravesando una "crisis sin precedentes" y vaticinó que "continuará empeorando", mientras que en materia judicial acusó al jefe de estado y a la titular del senado de intentar "someter a un poder del Estado para avasallar las instituciones y garantizar impunidad". Para JxC, el pronunciamiento de la vicepresidenta a través de un video y un texto que circuló en sus redes sociales, como también el hilo de tuits posterior del presidente, constituyen "un hecho de altísima gravedad institucional".