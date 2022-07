El mensaje de María Eugenia Vidal a los jóvenes que se van del país

María Eugenia Vidal advirtió que “es muy importante la coherencia, si el oficialismo considera que la deuda es tan grave, la deuda que dejó Juntos por el Cambio, no debería estar endeudándose en los niveles alarmantes, más altos y más veloces”. En el mismo sentido la legisladora señaló: “en nuestro caso la deuda fue para pagar la deuda que nos dejó el Gobierno anterior”.

"Por eso es importante que haya una política fiscal clara, por que en la medida que la argentina siga gastando más de los ingresos que tiene, hay dos maneras de responder a ese bache; con deuda que ya no podemos sostener más, o con emisión que nos genera inflación y nos afecta al bolsillo”, agregó.

María Eugenia Vidal llegó ayer a La Pampa, en el marco de una recorrida nacional que viene realizando desde inicios de año, que incluyó hasta el momento las provincias de: Chubut, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Córdoba, en dos ocasiones y Chaco. La legisladora afirmó: “este es mi trabajo y como Diputada quiero representar mejor a cada argentino”. “Uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no siente, este país tiene una enorme cantidad de oportunidades”, agregó.

Con una marcada agenda productiva, Vidal recorrerá las ciudades de: 25 de mayo, Santa Rosa, además de las localidades de General Acha, Macachin y General Pico. Durante su estadía tiene previsto visitar una planta agropecuaria, un yacimiento de sales, además de una empresa láctea. En el viaje mantendrá reuniones con productores agropecuarios, compartirá una cena con mujeres, y una jornada de trabajo en la fundación pensar; estas dos últimas actividades, en Santa Rosa.

La referente de Juntos por el Cambio replicará los encuentros con vecinos, en donde escucha, dialoga y profundiza su conocimiento sobre cada una de las realidades provinciales. En ese sentido, también mantendrá reuniones con emprendedores, productores rurales y empresas que venden granos, y que tienen problemas para sacar su producción por la falta de gasoil.

Consultada sobre qué le diría a los jóvenes que se van del país, Vidal afirmó que “estamos trabajando para que los jóvenes se queden, para que elijan la Argentina”. “No tengo dudas que hay razones para quedarse, lo que necesitamos es un equipo de gobierno, que tenga un plan claro, que termine con este cáncer que es la inflación y que evite la siguiente crisis para que todos aquellos que tienen ganas de trabajar producir y hacer poner en movimiento los recursos, sientan la tranquilidad y la certidumbre de poder hacerlo”