Con 4800 preguntas, Manuel Adorni presentará su primer informe en Diputados

El jefe de Gabinete , Manuel Adorni , se presentará el próximo 29 de abril en el Congreso para brindar su primer informe de gestión, en medio de un escenario cargado de presión política y judicial. La oposición ya anticipó un fuerte interrogatorio: en apenas 48 horas envió un total de 4800 preguntas.

El volumen de consultas marca un récord reciente en este tipo de exposiciones. El número no solo supera ampliamente el promedio habitual, sino que implica un incremento del 45% respecto de la última presentación del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, en agosto de 2025. También representa un 18% más que la sesión informativa con mayor cantidad de preguntas registrada hasta ahora.

La comparecencia de Adorni se dará en un contexto delicado. El funcionario se encuentra bajo la lupa por el uso de vuelos privados en viajes al exterior y por un incremento patrimonial que podría derivar en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante su última conferencia de prensa en Casa Rosada, evitó responder sobre estos temas y dejó en claro que solo dará explicaciones en el ámbito judicial. Esa postura anticipa un posible choque con la oposición durante la sesión informativa.

El presidente Javier Milei confirmó que asistirá a la exposición, en un gesto político de respaldo a su jefe de Gabinete. A través de sus redes sociales, escribió: “No me lo pierdo. Ahí estaré...!!! Ciao!”.

La presencia del mandatario suma tensión a una sesión que ya se anticipa como una de las más intensas del año legislativo.

El caso LIBRA y el patrimonio, en el centro de las preguntas

Desde la oposición adelantaron que los ejes del interrogatorio estarán centrados en la evolución patrimonial del funcionario y en el denominado caso LIBRA, que investiga presuntos vínculos entre actores privados y el entorno presidencial.

En ese expediente también aparecen mencionados el propio Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que amplifica la dimensión política del tema.

Además, en Diputados ya se preparan pedidos formales de informes e iniciativas de interpelación vinculadas tanto a los viajes como a las propiedades del jefe de Gabinete.

Avances judiciales y nuevas citaciones

En paralelo, la situación judicial de Adorni suma nuevos capítulos. En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito vinculada al funcionario.

El avance de la causa agrega presión sobre una presentación en el Congreso que ya se perfila como un punto de inflexión para el Gobierno.