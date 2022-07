Alberto Fernández apuntó fuerte contra el campo: "No liquidan los dólares"

El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Museo del Bicentenario, para presentar obras de infraestructura científica y tecnológica en el marco del Programa Construir Ciencia, junto al ministro Daniel Filmus y varios gobernadores.

"Ninguna sociedad se desarrolla sin educación sin conocimiento sin ciencia y tecnología. Cuando eso pasa las sociedades quedan reducidas a ser productoras de insumos primarios y pierden potencial de la industria y el trabajo", fueron las primeras palabras del mandatario.

El Presidente dijo hoy el país viene "creciendo con muchas dificultades" y afirmó que son "como demasiados los obstáculos que se nos ponen".



"Pero seguimos apostando a la educación, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento y que no se concentre en el centro del país sino que se distribuya a lo largo de toda la patria para que la Argentina pueda desarrollarse a la par", manifestó.

Por su parte, Fernández le mandó un mensaje al sector del campo: “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan, esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

Destacó también la necesidad de que "la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados", dijo que necesita de todos los sectores "movilizados" y aseguró que no le van a "torcer el brazo" en el marco de su gestión de Gobierno.



"Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes", expresó.