El exabrupto de Luis Juez contra Cristina por los votos

Luis Juez volvió a perder la compostura ante los medios y salió a desafiar electoralmente al kirchnerismo con un nuevo exabrupto: "¿Quién va a proscribir a Cristina? Quiero que sea candidata así la cagamos a votos". El senador nacional de Juntos por el Cambio salió así a responder la denuncia de un sector del Frente de Todos que asegura que la Corte Suprema de Justicia, con aval de Mauricio Macri, busca proscribir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones 2023.

Juez desafío a Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que "a mí me encantaría que sea candidata así la cagamos a votos de una vez por todas y termine de una vez con este populismo berreta que cree que la gente en masa la aclama: eso es mentira, señora". "Ella (por Cristina Kirchner) sabe que más que esto no puede avanzar. Las causas son complejas señora: usted no se puede enriquecer de un día para el otro", agregó.

"Así y todo, con más de 35 años que tengo de abogado penalista, no he visto en mi vida que se logre sobreseimiento en plena etapa de juicio oral y público como consiguió Cristina en tres causas. Logró pronunciamientos judiciales en tiempo récord. Sería un mentiroso si le digo que me sorprendió que la vicepresidenta no utilizara esta voracidad y esta locura que tiene por llevarse puesto la poquísima institucionalidad que hay en Argentina", advirtió Luis Juez en diálogo con Radio Rivadavia.

"Todos sabíamos que si Cristina regresaba al poder lo iba a hacer con la única intención y finalidad de resolver sus situaciones judiciales y creo que en esto ha sido coherente esta mujer. Jamás la vi empatizar con otros temas que no sean sus cuestiones; le importa tres cuernos lo que le pasa al ciudadano común", se indignó el senador de JxC.

Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, renovó hoy sus críticas contra la Corte Suprema de Justicia, al considerar que sus integrantes "actúan a nado sincronizado" con "el macrismo y el poder mediático". "Esta Corte Suprema fue diseñada por 'Pepín' Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay. Son 4 varones de la zona sojera del país que actúan en nado sincronizado con el macrismo y con el poder mediático. Por eso los protegen y se ponen en pie de guerra cuando buscamos mejorar la justicia", afirmó el ministro a través de su cuenta de Twitter. De esta manera, el ministro reafirmó las criticas realizadas ayer a través de varios medios de comunicación contra los integrantes de la Corte.