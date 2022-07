El nuevo juego "perverso" de Cristina Fernández de Kirchner en la interna del Frente de Todos

La semana arrancó con otro dato político preocupante: "la reunión de las sillas vacías", Silvina Batakis no logró la foto de apoyo masivo de los gobernadores peronistas que en la primera convocatoria de la ministra sumó a solo cinco y hoy, en la segunda, a tres. Quedó grabado en el imaginario de los argentinos que la falta de apoyo a Batakis, esencial para las medidas que debe tomar, no se limita a Cristina Fernández de Kirchner, sino también a otros sectores del Frente de Todos.

El juego perverso de Cristina: ¿Habrán elecciones adelantadas en 2023?

Según la última encuesta de la consultora Reale Dalla Torre, los argentinos piensan que en 2023 es posible que haya desdoblamiento electoral, ya que no ven al presidente con las suficientes herramientas como para seguir en el Ejecutivo. La "Mesa del Poder" entrevistó al analista político Marcos Novaro, quien sostuvo que "los partidos políticos no están una posición favorable para tomar una decisión de esta magnitud".

"El adelantamiento electoral se habla desde que Martín Guzmán renunció, ya que todos suponen que el presidente seguiría el mismo camino. También, responde a un escenario donde ambos mandatarios se ven sobrepasados por la situación del país y deben llamar a elecciones. Sin embargo, pienso que es difícil que haya adelantamiento, porque los partidos políticos no tienen ni idea de quienes serán sus figuras y tampoco veo que ambos bandos se junten para impartir las nuevas reglas electores", afirmó el entrevistado.

Novaro sostuvo que las elecciones adelantadas persiguen el juego de presión de Cristina Fernández de Kirchner con las políticas del albertismo. "Cristina seguirá asfixiando, pero sin ahorcar. Porque sabe que sí aprieta demasiado, tal vez, se convierta en la dueña del poder. Y en este momento, ella no quiere ser la cara del fracaso y por eso, insistirá, pero tendrá sus limites. Ya que la renuncia de Guzmán le marcó un presente que nunca esperó y ahora, entiende que el poder está en un periodo de reajuste para encontrar un equilibrio", aseguró

El especialista describió cuál sería la posible salida de la vicepresidenta, sí Alberto Fernández decidiera renunciar hipotéticamente y ella quedaría como la máxima mandataria del país. "La salida que piensa es una devaluación con una posible reactivación de la economía como lo hizo en 2014. Fue una activación que logró mejorar la economía, pero hoy estamos en una situación mucho peor y los tiempos son muy corto. No creo que ella piense realizar esta estrategia, ya que depende de muchos actores para poder realizarla. Encima, lo está viendo con Batakis, la ministra habla y nadie le responde", expresó.

Demuestran estar unidos Vs los votos nos separan de la unidad

En medio de la gran incertidumbre política y económica que ha provocado el Frente de Todos en las últimas semanas, la "Mesa Nacional" de Juntos por el Cambio, se reunirán este martes en la Ciudad de Buenos Aires para mostrase unidos como coalición y redactar un comunicado analizando las nuevas medidas económica por parte de la ministra Silvina Batakis. Ante este panorama, los periodistas opinaron que "el motivo del encuentro se debe que desde JxC quieren bajar líneas a sus miembros del partido para que no queden expuestos públicamente, si se les consultan algo referido sobre la situación del país y la crisis del bando contrario".

Alejandro Cancelare remarcó que la mesa chica Juntos por el Cambio desea que sus equipos no queden expuestos al fuego cruzado que proviene del Frente de Todos. "Ellos quieren que no se involucren en los discursos de ruido y además, critican a esos miembros que salen hablar en los medios generando discordias. El motivo de este, digamos silencio, se debe que desde la oposición no poseen una oferta política a realizar para el pueblo y lo mismo ocurre en el bando del oficialismo", razonó Cancelare.

Rubén Rabanal explicó que desde el peronismo todos aquellos lazos con sus propios miembros y con algunos allegados de JxC, "quedaron destruidos". "En este momento, en el peronismo apremia la unidad partidaria ante todo, pero es una unión falsa e hipócrita. Ellos se unen en circunstancias y cuando llegan las elecciones cada uno se va para su propio bando. El 2023 será un año de muchas elecciones, que tendrán la características de ser muy divididas por temas de imagen para no afectar los votos de las urnas", explicó.

