Intendentes peronistas volverán a protestar frente al Ministerio de Economía
Se trata de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que encabeza el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza. Reclamarán mayor cantidad de fondos de la Nación a los distritos.
Intendentes peronistas encabezarán una protesta el próximo martes frente a la sede del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, para reclamar fondos para sus distritos.
Se trata de una iniciativa que impulsa Federación Argentina de Municipios (FAM), que encabeza el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, y con claros vínculos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
De hecho, esta agrupación realizó la misma medida en 2024, con la presencia de los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Gabriel Katopodis.
Los organizadores de la concentración señalan que el Ejecutivo nacional “recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”.
Este grupo de alcaldes mantuvo este miércoles una reunión virtual en la que expusieron el deterioro de las finanzas municipales y avanzaron en la idea de presentar un reclamo conjunto.
Según plantearon, el aumento del gasoil durante marzo, que rondó el 24% y estuvo vinculado a la tensión internacional en Medio Oriente, golpeó de lleno en las cuentas locales. A esto se suma menor recaudación, caída de la coparticipación y, en consecuencia, menos recursos disponibles para los municipios.
En paralelo, hay otro grupo de intendentes que piensan también en llegar a Buenos Aires. El Consejo Federal de Intendentes llevó adelante una cumbre en Paraná, donde casi 30 jefes comunales, de distintos espacios políticos, ratificaron que irán en abril o mayo al Congreso en el marco de los reclamos por falta de asistencia económica por parte del Gobierno nacional.
A su vez, le reclaman una reunión al ministro del Interior, Diego Santilli, y evalúan presentarse en la Justicia por recortes de fondos.
“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación”, señalaron en un escrito.
En el documento, los alcaldes indicaron: “Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA”.