Intendentes peronistas volverán a protestar frente al Ministerio de Economía

Intendentes peronistas encabezarán una protesta el próximo martes frente a la sede del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo , para reclamar fondos para sus distritos.

Se trata de una iniciativa que impulsa Federación Argentina de Municipios (FAM), que encabeza el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza , y con claros vínculos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

De hecho, esta agrupación realizó la misma medida en 2024, con la presencia de los ministros bonaerenses Carlos Bianco y Gabriel Katopodis .

Los organizadores de la concentración señalan que el Ejecutivo nacional “recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas”.

Este grupo de alcaldes mantuvo este miércoles una reunión virtual en la que expusieron el deterioro de las finanzas municipales y avanzaron en la idea de presentar un reclamo conjunto.

Según plantearon, el aumento del gasoil durante marzo, que rondó el 24% y estuvo vinculado a la tensión internacional en Medio Oriente, golpeó de lleno en las cuentas locales. A esto se suma menor recaudación, caída de la coparticipación y, en consecuencia, menos recursos disponibles para los municipios.

En paralelo, hay otro grupo de intendentes que piensan también en llegar a Buenos Aires. El Consejo Federal de Intendentes llevó adelante una cumbre en Paraná, donde casi 30 jefes comunales, de distintos espacios políticos, ratificaron que irán en abril o mayo al Congreso en el marco de los reclamos por falta de asistencia económica por parte del Gobierno nacional.

A su vez, le reclaman una reunión al ministro del Interior, Diego Santilli, y evalúan presentarse en la Justicia por recortes de fondos.

“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación”, señalaron en un escrito.

En el documento, los alcaldes indicaron: “Hoy los Municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas, como diabetes y patologías oncológicas, el vaciamiento del Plan Remediar y del Plan Sumar+, y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA”.