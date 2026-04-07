Dos intendentes de Mendoza están entre los 5 con mejor imagen del país

Una encuesta realizada por la consultora CB Global Data arrojó un resultado que generará revuelo en el arco político mendocino: dos intendentes de la provincia se posicionaron entre los cinco con mejor imagen . El estudio se realizó entre el 1 y el 4 de abril.

El primer mendocino en aparecer en el ranking es Ulpiano Suarez , intendente de la Ciudad de Mendoza , quien se posiciona en el cuarto lugar. Inmediatamente después figura Matías Stevanato , de Maipú.

Cabe destacar que según la consultora, los resultados responden a una muestra de 14.741 personas entrevistadas, con un promedio de entre 545 y 690 casos por municipio.

En el caso particular de Ulpiano Suarez (4°), el informe refleja que tiene 58% de imagen imagen positiva por parte de los vecinos del municipio. Si se hila más fino, la encuesta muestra que el 32,9% tienen una percepción "muy buena" del jefe comunal, mientras que el 25,1% valora su imagen como "buena".

En contrapartida, el 36,6% tiene una imagen negativa de Suarez. En ese marco, el 22,1% tiene una valoración "mala" del intendente, mientras que el 14,5% pondera su imagen como "muy mala".

Finalmente, del total de personas encuestadas, el 5,4% no se expidió al respecto.

Si se toma como parámetro el resultado que obtuvo Ulpiano Suarez en la medición que hizo la consultora el pasado mes de marzo, el resultado arroja una disminución mínima de su imagen, la cual cayó el 0,1%.

ulpiano suarez se ubicó cuarto en el ranking nacional de intendentes de abril CB Ulpiano Suarez se ubicó cuarto en el ranking nacional de intendentes. CB Global Data

Matías Stevanato está entre los cinco intendentes mejor valorados del país

En paralelo, el intendente de Maipú, Matías Stevanato se ubicó quinto en el ranking nacional, con el 57,5% de imagen positiva. De los vecinos que ponderan de buena manera al jefe comunal, el 30,3% ve su imagen como "buena", mientras que el 27,2% la distingue como "muy buena".

En cuanto a la imagen negativa, esta asciende al 38,4%, con un 20,7% de los maipucinos que la ven como "mala" y un 17,7% como "muy mala". El 4,1% de los entrevistados no brindaron su valoración.

Si se compara con los resultados que el intendente de Maipú había obtenido en marzo pasado, cuando había obtenido el 61,4%, su imagen positiva cayó 3,9%.

matias stevanato quinto en la encuesta de intendentes mejor valorados Matías Stevanato quedó quinto en el ranking de los intendentes mejor valorados del país. CB Global Data

Qué intendentes lideran el ranking nacional

De acuerdo a los datos arrojados por CB Global Data, el ranking nacional de intendentes lo lidera Jorge Jofré (Formosa Capital), con el 60,4% de imagen positiva, seguido de Leonardo Stelatto (Posadas) con el 60,2% y Gustavo Sastre (Puerto Madryn), con 58,6%.

Luego aparecen Ulpiano Suárez (Ciudad de Mendoza) con el 58% de valoración positiva, y Matías Stevanato (Maipú) con el 57,5%.