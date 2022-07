Como en el pacman: qué fuerza empieza a absorber a los partidos chicos para 2023

Las elecciones legislativas del 2021, es decir, las del año pasado, tuvieron una particularidad en Mendoza: se presentaron diez listados para las primarias. Además de una polaridad entre Cambia Mendoza y el Frente de Todos, se generó una dispersión del voto y a ningún partido le alcanzó a consolidarse como tercera fuerza. Este año, el Frente de Todos quiere juntar a todos los partidos que pueda para llegar mejor plantado al año que viene.

En primer lugar, la intervención del presidente de la Cámara de Diputados de la Nacion, Sergio Massa, ha generado una alternativa no kirchnerista dentro del Frente de Todos, para evitar fugas y construir el massismo dentro de esa alianza de partidos. La dirigente de Rivadavia, Gabriela Lizana, quien además es directora del BICE SA aglutina a políticos -la mayoría peronistas que no son kirchneristas-, pero que estén dispuestos a jugar por dentro de la estructura del Frente. Entre ellos, como contó MDZ, el ex intendente de Las Heras, Rubén Miranda.

El Partido Federal es otro partido “chico” que jugó solo en las elecciones pasadas, pero para el año que viene parece empezar a diagramar otro plan. En las legislativas de 2021 fue la lista 8 que encabezó el titular de Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria), Carlos Iannizzotto como candidato a diputado nacional y el ex diputado provincial Gustavo Majstruk como senador nacional. Ninguno entró al Congreso porque no le alcanzaron los votos.

Aunque hace unos días presentaron juntos un petitorio para pedirle al Gobierno que priorice la obra para que se concrete el trasvase del Río Grande al Atuel, todo indica que están siguiendo caminos políticos distintos. Ianizzotto dijo a fines de marzo que apoyaba la precandidatura del referente del PRO, Omar De Marchi, como candidato a gobernador y además, empezó a acercarse a los empresarios que participaron dentro de la interna de Cambia Mendoza, con la lista Cambia Ya, como Rodolfo Vargas Arizu.

Para el PJ de General Alvear, Majstruk podría ser un buen candidato a intendente, aunque como contó MDZ, también apuesta al empresario Germán Perón para ese cargo. De todas maneras, el partido está midiendo a ambos en las encuestas. Majstruk le ha dicho a dirigentes del peronismo que estaría dispuesto a encabezar un frente, pero que aglutine a sectores “no kirchneristas” que es donde él se siente cómodo.

El Partido Federal también está haciendo alianzas con el peronismo en algunos departamentos. El concejal Facundo Arce, de Tupungato confirmó a MDZ: “Estamos en avanzadas conversaciones con el peronismo local, con históricos militantes peronistas, estamos hablando de al menos cinco ex concejales que se han sumado y es casi un hecho que vamos a ir juntos en las próximas elecciones y probablemente también con otras fuerzas”, sostuvo. Arce ya se anotó en la carrera para la intendencia en 2023, en un departamento que gobierna el radicalismo desde hace 7 años, a través de Gustavo Soto quien no tiene reelección.

Otro de los partidos que tampoco parece tendrá a su candidato fuerte para el año que viene es Compromiso Federal, la fuerza que representa a los puntanos Adolfo y Alberto Rodriguez Saá. Como informó este diario, el médico Jorge Pujol, histórico peronista pero que fue por afuera el año pasado, se cruzó de nuevo al peronismo. Y está militando sin pausa: ya es el candidato de un sector del peronismo como intendente de Ciudad de Mendoza. Se sumó a los encuentros de “Peronismo Futuro”, que encabeza la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis por toda la provincia en su carrera para presidir el partido en noviembre.

Desde el Frente de Todos también se aseguraron que Protectora, que lidera José Luis Ramón esté dentro de la alianza de partidos. Por ahora Ramón pertenece al interbloque de diputados provinciales y se referencia con Massa como dirigente nacional, con quien entabló una amistad y generó su pase a las filas peronistas.

La mirada también está puesta en el Partido Verde. El diputado provincial Emanuel Fugazzotto aseguró a MDZ que “Estamos trabajando en la consolidación de nuestro partido, para poder establecernos como tercera fuerza”, afirmó, y de esta manera negó cualquier posible pase. Algunos dirigentes se ilusionan con que Andrea Blandini, la ex senadora provincial e histórica peronista vuelva al Frente de Todos, especialmente por su militancia territorial en Godoy Cruz, pero ella se mantiene firme dentro del PV. Lo que sí se anticipa es una estructura de alianzas departamentales donde los verdes podrían jugar el partido electoral junto a otras fuerzas.