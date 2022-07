¿Javier Milei se reunió con Cristina Fernández de Kirchner? Qué dijo el libertario

Javier Milei rechazó la posibilidad de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar que no se acerca a "la casta" porque no tiene "nada de qué hablar". "Quiero desmentir la versión de mi reunión con Cristina Kirchner. Se trató de operar diciendo que la que había visitado a Cristina era mi hermana, pero como se puede chequear los ingresos a través de los registros, mutaron la mentira a decir que estuve reunido. Yo no tengo que hablar nada con la señora, mis propuestas son públicas, y no tengo que hablar nada con nadie", aseguró el diputado de Libertad Avanza.

"No me junto con los que oprimieron al país porque mi proyecto es totalmente distinto, no es oprimir a la gente, es devolverle la libertad", advirtió el legislador en declaraciones radiales. Además criticó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el gasto público dispuesto desde la ciudad de Buenos Aires a "armar encuestas" y "publicidad", al recordar un testimonio del exministro de Cultura de ese distrito Darío Lopérfido en una entrevista televisiva.

"Imagínate si pone los datos actuales de lo que gasta en armar encuestas y en su publicidad ahora", escribió Milei en su cuenta de Twitter, al retuitear un video de febrero de 2019 donde se ve a Lopérfido acusar al jefe de Gobierno porteño de ser "peronista" y aumentar el gasto público "a niveles desmedidos".

Milei sufre un derrumbe de su imagen en las encuestas de intención de voto y también padece fuego amigo de sus ahora ex aliados libertarios como Carlos Maslatón. "Estamos sorprendidos de cómo Larreta pasó de ser una cosa en la administración de Macri a convertirse en un dirigente casi peronista", dijo el exministro en aquel momento y añadió: "Larreta aumenta el gasto público a niveles desmedidos, es escandaloso lo que está pasando".

"El otro día había una cosa publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: $320 millones en pagos a un par de empresas de encuestas y consultorías", detalló en esa entrevista para LN+. Además, Lopérfido había dicho que durante su gestión como ministro de Cultura porteño vivió "una de las peores experiencias" de su vida política. "Cuando empecé a trabajar en el Gobierno de Larreta vi un declive de la calidad institucional muy grande. Y un proyecto personalista que fue expresado desde el segundo mes de gobierno", había señalado.