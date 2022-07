Horacio Rodríguez Larreta pasó por Entre Ríos y sumó un apoyo clave para su candidatura presidencial

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo en la ciudad de Paraná junto al diputado nacional por Entre Ríos Rogelio Frigerio y el diputado nacional por Mendoza Omar de Marchi.

Luego de su llegada a Entre Ríos, Larreta brindó una conferencia de prensa junto a Frigerio y fueron consultados por distintos temas de coyuntura local y nacional.

Durante el encuentro, los referentes de Juntos por el Cambio coincidieron en su visión de trabajar en un plan federal junto con cada provincia.

En este sentido, Rodríguez Larreta aseguró: "Estamos trabajando con Rogelio en la coordinación de un plan nacional en concordancia con un plan en cada provincia. Y lo estamos haciendo escuchando a la gente; por eso hoy nos reunimos acá con el sector productivo y con vecinos, lo mismo mañana en Concordia. Estamos acá para escuchar”.

Por su parte, Frigerio agregó: "Con Horacio compartimos el mismo origen, la misma escuela desarrollista y la misma concepción del rol del Estado. Un Estado que tiene que estar al servicio de promover la generación de trabajo y riqueza en el sector privado. Lo que ha crecido todos estos años no ha sido el Estado sino el gasto público, no es lo mismo. De crecer el Estado hoy tendríamos más y mejor salud, educación y seguridad. Y eso no solo no ha sucedido sino que estamos cada vez peor. Hay que darle un alivio a los sectores de la producción y a la gente. Para eso el Estado y la política se deben una introspección: ver qué gastos están asociados a los privilegios y a los sectores apañados por los políticos. Para así dar espacio y lugar a una reducción de la presión impositiva, condición necesaria para el desarrollo"

Durante el cierre del encuentro, Rodríguez Larreta completó: "Queremos un Estado que promueva el desarrollo y la inversión privada. Creemos en un Estado inteligente que cumpla sus funciones básicas, si es así, el resto de la sociedad se potencia".

La agenda del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa en la ciudad de Paraná con encuentros con vecinos, empresarios y emprendedores.