Mauricio Macri vuelve de Suiza y Francia antes de lo previsto

Mauricio Macri retornará al país de su viaje a Suiza y Francia el próximo lunes, diez días antes de lo previsto, según informó su defensa al juez federal Julián Ercolini en el marco de la causa en la que está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

Según un escrito entregado al juzgado por su abogado Pablo Lanusse, Macri retornará este lunes, 18 de julio, del viaje pese a que había informado que permanecería en el exterior hasta el 28 de julio próximo, cuando pidió autorización judicial, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, el expresidente regresará diez días antes de lo previsto, en momentos en que la Cámara Federal porteña se apresta a definir si confirma o no su procesamiento en el caso. Macri deberá informar por escrito al juzgado de su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado, como condición que impuso el juez en cada una de las autorizaciones que le otorgó en los últimos meses.

En medio de la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta semana que su eventual candidatura a Presidente de la Nación "no va a depender de nadie" sino que será fruto de "su decisión"; aseguró que la inflación se baja con "un plan integral y con más exportaciones", y se pronunció por reformas en materia laboral, previsional y de asistencia social.

"Estamos trabajando en un plan nacional con cada provincia, escuchando a la gente porque en esta época hay mucho para escuchar", sostuvo Rodríguez Larreta en la capital provincial, y remarcó que su posible candidatura "no va a depender de nadie, es mi decisión". Aseguró que "no es tiempo de candidaturas", pero insistió con que en caso de postularse para Presidente en 2023 la decisión será propia y "no va a depender de otros o de qué hagan".

Junto con el diputado nacional Rogelio Frigerio, ministro del Interior durante el Gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta desarrolló una agenda de actividades junto a dirigentes del PRO, vecinos, y sectores productivos de la zona de Paraná, reuniones que se replicarán en Concordia.