Influencer anti K dio detalles de la interna entre Javier Milei y Carlos Maslatón

El influencer antikirchnerista de 21 años y con más de 150.000 seguidores en Twitter, Iñaki Gutiérrez, explicó cuál es el trabajo que desempeña junto al diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei. También habló sobre la interna liberal entre el economista y el abogado Carlos Maslatón y reveló intimidades de su joven entrada a la política.

- Estudias derecho y economía, ¿de qué trabajas?

-Trabajo de forma no remunerada con Javier Milei. Algunos dirán que no es trabajo. Yo le dedico entre 6 y 7 horas por día a las redes de Javier, a todo lo que tiene que ver con la discusión política dentro del espacio, entre otras cosas. Con lo cual, a mí me parece un trabajo porque me lleva tiempo, esfuerzo y me saca momentos de ocio.

-¿Te gustaría ocupar algún cargo en un futuro Gobierno liberal?

-Mirá, yo siempre dije que si cobro algún peso del Estado va a ser porque la gente así lo decida. Porque la gente me puso ahí. Dicho esto, en 2023 no voy a ser candidato y no tengo pensado serlo. Por ahora te digo que no, pero la vida es muy larga. Hoy por hoy, te puedo decir que no voy a ser candidato porque quiero terminar mis carreras, formarme. Tampoco es que crea que la gente de la legislatura esté más formada que yo. Ofelia Fernández no está más formada que yo pero sí creo que en cuanto a mis intereses, priorizo mi formación.

Iñaki Gutiérrez junto a Carlos Maslatón.

- ¿Te arrepentís de haberte metido en la política desde tan joven?

-A mí, mi vieja me dice siempre que yo decidí estar donde estoy. Me quejo bastante. Yo no lo decidí. Grabé un video para mi cuenta de Instagram, en la que sólo me seguían mis amigos, y lo sacaron de ahí y lo pusieron en Twitter. Ahí fue que empezó todo y tuve que aprovechar las oportunidades. Pensá que en noviembre hice el video y en enero me llamó Macri. Yo no iba a dejar pasar ese tren.

- ¿Qué opinas de la interna liberal entre Carlos Maslatón y Javier Milei?

-Pensar que alguien le puede ganar a Javier en una interna es una locura. Y las internas no son testimoniales, uno no compite para sacar 10 puntos y que el otro saque 90. Uno compite para ganar. Acá no hay discusión posible sobre si Javier Milei tiene que ser o no el candidato que represente a la Libertad Avanza en 2023.

- ¿La campaña está estropeada?

-Creo que no, falta mucho tiempo. Era imposible que no pasara algo que nos acomode un poco. Es lógico. Veníamos creciendo mucho, las encuestas nos daban 22/23 puntos. Habíamos alcanzado un partido histórico como es el peronismo y estábamos respirándole en la nuca a Juntos por el Cambio que le costó una eternidad estar donde está. Javier es una persona que en muy poco tiempo tuvo que aprender a tener un rol que nunca había tenido y a hacer política de una manera completamente distinta. Teníamos que instalar que Javier podía ser presidente. Primero había que convencer a la gente de que podía ganar y ahora de que va a hacerlo. No es un voto perdido. El diputado de Libertad Avanza Javier Milei.

- ¿Crees que Javier Milei no quiere ser presidente?

-Lo veo dos o tres veces por semana, veo lo que no duerme y todo lo comprometido que está con la campaña. Una persona que está como él demuestra compromiso, preocupación por el país y también una gran convicción de que quiere ser presidente de la Nación.