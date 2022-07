Un influencer macrista reveló por qué se fue con Javier Milei

El influencer antikirchnerista de 21 años y con más de 150.000 seguidores en Twitter, Iñaki Gutiérrez, explicó su paso por los diferentes movimientos políticos en diálogo con MDZ. Desde la charla con el expresidente Mauricio Macri y su lealtad a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hasta el actual trabajo para la campaña del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, Iñaki justificó sus movimientos en diálogo con MDZ. Asimismo, Gutiérrez reveló por qué se frenó su amistad con el abogado Carlos Maslatón y por qué desprecia a la legisladora porteña Ofelia Fernández.

- ¿Cómo resumirías tu paso por la política en redes?

-Inicié mi carrera política a finales del 2019. Me di cuenta de que la gente no iba a votar cómo los diarios decían, que no iba a haber un empate técnico. Empecé a ver muy probable que Juntos por el Cambio perdiera. El riesgo era muy grande, estaba el monstruo del kirchnerismo de Cristina acompañado por el títere de Alberto Fernández. Ahí es que me pongo a militar por las redes sociales. Un día después de las elecciones generales hice un video que se difundió por todos lados y que me puso en la escena política. Siempre hablando de redes, obvio.

Iñaki Gutiérrez junto a su novia, Eugenia Rolón.

- ¿En qué momento fue la reunión con el expresidente Mauricio Macri?

-En febrero de 2020, Macri me llamó y comencé a trabajar para Patricia Bullrich. Me comentó en ese tiempo que iba a ser presidenta del PRO. Luego Patricia decide no competir en las elecciones de 2021 y por primera vez en mi vida me encontré en un lugar horrible. Tenía que elegir entre militar por la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, o irme del espacio. La decisión fue muy fácil de tomar. Ahí es que lo conozco a Javier Milei y decido comenzar a trabajar para que sea presidente.

- Entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, ¿con quién te quedas y por qué?

-Pregunta complicada. Hoy por hoy me quedo con Mauricio Macri por lo que significó en la Argentina. Igual es muy difícil pensar en él sin Patricia Bullrich. En especial porque ella llegó al lugar que llegó como ministra de Seguridad por nombramiento de Macri. Creo que en muchas cuestiones transformó la Argentina y en muchas otras demostró que no solamente era el peronismo quién podía estar en el gobierno.

- ¿Te gustaría que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sea presidente?

-Sería lo peor que me podría pasar en la vida. Yo quiero que el presidente sea Javier Milei. Hoy por hoy es el que más compromiso muestra.

- ¿Cuál es tu relación con Carlos Maslatón?

-Es una relación de amistad que se forjó en 2020. Salimos mucho a comer durante la pandemia. Tenemos en común el análisis político. Estamos encontrados en muchas cosas como en el conflicto Rusia-Ucrania. Una de estas es también la manera en la que se manejó dentro del espacio y lo que hizo después.

-¿Por cómo se manejó en el espacio es que te distanciaste?

-Yo no me separé. Primero estudio dos carreras y trabajo. La vida que llevaba en pandemia era otra. Ahora estoy con poco tiempo y arranqué a verme más con mi novia Eugenia Rolón. Carlos comenzó a tener una agenda mucho más cargada y a mí me pasó lo mismo. Eso hizo que nos viéramos menos.

- ¿Te animás a hacer un top 3 de twitteros/políticos que peor te caigan?

-Dale, vamos de abajo para arriba. El tercer lugar es para Juan Grabois, personaje nefasto de a política nacional. El segundo lugar se lo lleva Ofelia Fernández. Me parece una persona muy hipócrita porque militó con mucha fuerza a este gobierno, el cual cometió muchos errores por los que ella no dijo nada. Es de muy poca cosa no salir a hablar con la misma fuerza por la desaparición de Facundo Astudillo Castro como con la que salió a hablar de Santiago Maldonado. Por último, el primer lugar es para Alberto Fernández. Es muy poco hombre por haberle echado la culpa a la mujer por la fiesta en Olivos. Es una basura de tipo por haber permitido que se roben las vacunas y no tiene vocación de liderazgo. Es un perrito faldero.