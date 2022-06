Se oficializó el resultado electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Luego de 20 días de espera, la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) ratificó hoy que la fórmula ganadora para el decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es la del oficialista Frente Plural encabezada por la peronista María Eugenia Martín como decana y la radical Mariana Castiglia como vice. La oposición conformada por Encuentro por la Universidad Pública irá a la Justicia para apelar la decisión.

Después de muchas dilaciones, que incluyó el pedido explícito del rector de la UNCUYO Daniel Pizzi para que se definiera esta semana, la Junta Electoral universitaria tomó la decisión de ratificar la determinación del mismo organismo pero de la Facultad de Ciencias Políticas que dio como ganadora a la lista del Frente Plural por un estrechísimo margen. Sin embargo, trascendió que no se trató de una decisión unánime del cuerpo.

En concreto, el acta del organismo electoral ratificó los votos habilitados por la Junta Particular de la Facultad, por lo que confirmó la ventaja de un voto en las urnas para el espacio oficialista. En este sentido, declaró válidos 6 votos que habían sido recurridos.

El 9 de junio por la noche, la oposición representada por Encuentro por la Universidad Pública celebró haber ganado por al oficialista Frente Plural. Sin embargo, un día después la Junta comenzó el conteo definitivo y la Junta de la facultad publicó un nuevo dictamen el martes 14. En ese acta aclaró que el ganador era el Frente Plural por 50,005% contra 49.995% de los votos de la oposición.

El viernes pasado la Junta emitió un nuevo documento donde coincidió con el segundo criterio utilizado y lo remitió a la Junta de la UNCuyo quien finalmente hoy dictaminó que las nuevas decana y vice Martín y Castiglia respectivamente. Por lo tanto el frente Plural seguirá gobernando la facultad por los próximos 4 años.

Martín es doctora en sociología, proviene del peronismo y está ligada a la CTA. En tanto que Castiglia fue postulada por la actual decana, la radical Claudia García y fue durante estos años su secretaria académica.

Encuentro por la Universidad Pública (un grupo de radicales, kirchneristas e independientes), que postuló a la secretaria general del Instituto de Género y Mujeres y directora de la carrera de Comunicación, Eva Rodríguez Agüero y a la directora de la carrera de Trabajo Social, Mariana Quiroga, apelará la decisión ante la Justicia federal.

Las principales quejas de la oposición apunta a que como la Junta de la facultad, el organismo universitario que dictaminó está conformado principalmente por oficialistas. El presidente de la Junta es Hugo Duch, ex funcionario radical. Sostienen que no tuvo en cuenta el pedido de nulidad a 6 votos recurridos que favorecían al oficialismo y que no se tomó el mismo criterio para los que beneficiaban a la oposición. En tanto, deslizaron que la Junta ha considerado válidos votos que el propio órgano en procesos similares venía considerando nulos.

En este sentido, desde la lista opositora advirtieron que irán "hasta las últimas consecuencias" desde lo legal.

De todas maneras, esta no es la última instancia de ratificación del resultado electoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se espera que la semana que viene el Consejo Superior analice la resolución emitida hoy por la Junta Electoral. En principio, el próximo miércoles se llevaría adelante la sesión del máximo órgano de gobierno universitario.