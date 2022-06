Daniel Scioli prepara su llegada a IMPSA y la empresa suma pérdidas

La salida de Matías Kulfas del Gobierno generó un sismo interno y también incertidumbre en las empresas y negocios que dependen del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pues ayer se hizo oficial la renuncia del exministro a la empresa mendocina "estatizada" IMPSA. El exministro tenía una relación particular con esa firma, ya que fue el funcionario que más impulso le dio al rescate.

Ahora se espera el desembarco de un nuevo director: Daniel Scioli, que reemplazó a Kulfas en el Ministerio. Sin embargo, no habría mayores repercusiones en lo inmediato, pues el resto del equipo que era parte del directorio de IMPSA se mantuvo en la doble función, es decir son parte del gabinete y de la empresa. Por eso no se esperan grandes cambios.

Allí hay un dato que inquieta. Es que Kulfas denunció que la gestión de la empresa mendocina era parte del "internismo" que vive el Gobierno nacional y que esa situación es la que demora obras que podrían darle un reimpulso.

"Hoy IMPSA está de pie, con nuevos negocios, tendrá anuncios importantes para realizar próximamente. Pero también sufre por el internismo del equipo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que tiene parados numerosos proyectos de energías renovables de interés para varias provincias y de la incomprensible demora en ejecutar obras hidroeléctricas necesarias para el país", denunció en la carta el exministro.

Según él, la empresa estaba a punto de cerrar definitivamente y ese dato es real. Por eso hubo un rescata con el pago de salarios por parte del Estado y luego la declaración como empresa estratégica. La estatización fue el punto bisagra que unió a Alberto Fernández y Rodolfo Suarez.

Pérdidas

El desembarco de Scioli en la conducción de IMPSA viene acompañado con las mismas malas noticias de quien lo heredó. Solo en el primer trimestre del año la empresa perdió más de dos mil millones de pesos. Y tiene resultados negativos acumulados mucho más abultados: según el informe parcial, la metalúrgica fundada en Godoy Cruz tiene resultados no asignados por -6.168 millones de pesos.

Ahora el directorio de IMPSA debe nombrar formalmente al reemplazante de Kulfas, pero antes debe decidirse en Casa Rosada. El cambio no repercute, por ahora, a nivel operativo. "El Directorio de IMPSA aceptó por unanimidad la renuncia a su cargo presentada por el Director designado por la Clase C de acciones, Dr. Matías Kulfas, debido a razones personales. La renuncia fue aceptada con efecto a partir del día de la fecha en los términos del artículo 259 de la Ley General de Sociedades, atento a que la misma no resulta dolosa ni intempestiva ni afecta el funcionamiento del Directorio", expresaron formalmente ante la Comisión Nacional de Valores.