El nuevo rol de Matías Kulfas: ¿enfrentará al kirchnerismo?

La saga Matías Kulfas no termina. Probablemente la próxima entrega será el próximo viernes cuando se presente ante el juez Daniel Rafecas para lo que el exministro de Desarrollo está preparando un largo "paper" con su visión sobre los hechos vinculados a la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. Sin embargo, el destino puede ser que le tenga preparado a Kulfas un lugar como dirigente peronista opositor.

Son varios los que ya están pensando en el exalbertista para que se sume alguno de los frentes justicialistas activos como el Peronismo Federal, el Republicano o similares, donde actúan dirigentes como Graciela Caamaño, Florencio Randazzo o Jorge Sarghini. También hay gobernadores como Serio Uñac, Omar Perotti o Juan Schiaretti, que tienen proyecciones nacionales y lo ven como una buena adquisición ya más política que económica.

A Kulfas se le ven dos virtudes. La primera, y relativamente hablando, es que no tuvo una mala gestión a ojos de varios dirigente. Kulfas fue el responsable de diseñar los planes IFE y los ATP, por los cuales se atendieron los problemas sociales en el primer año de la pandemia. Muestra su gestión también una recuperación en la actividad en el 2021 recuperando lo perdido en el 2020, y haber mostrado cierta comprensión ante el empresariado argentino ante las recurrentes embestidas K. De hecho, se lo considera como el principal impulsor dentro del kirchnerismo de haber militado en 2020 el freno a la embestida nacionalizadora de Vicentin.

Kulfas se había alineado en aquel momento al gobernador santafesino Perotti para frenar la idea surgida de los laboratorios senatoriales kirchneristas, posición que luego convenció al "albertismo" para finalmente derivar en el archivamiento definitivo de la iniciativa. Por lo que se habla, el rencor senatorial llega hasta hoy. La segunda buena visión que se le ve a Kulfas es que se convirtió en un referente privilegiado del antikirchnerismo, pero dentro del estructuralismo económico puro y duro. Esto le da un valor agregado especial al exfuncionario, ya que es difícil encontrar este tipo de combinaciones: personas con cierto prestigio por su gestión, o por lo menos que sea defendible; pero que además sea enemigo público y directo del kirchnerismo.

Por el lado de Kulfas, no ve con malos ojos la alternativa de convertirse en un referente económico opositor, y, en un futuro eventual, también en un político crítico al kirchnerismo. No será una sorpresa para Alberto Fernández. Se lo comunicó directamente al presidente de la Nación el lunes, en una reunión por la que el exfuncionarios tuvo que pelear. Hasta las 12 del mediodía Kulfas no tenía garantizada la reunión con el presidente, quien estaba ofendido por la forma en la que se manejó. Estaba a punto de irse del Gabinete sin hablar con Alberto Fernández, pero le mandó a decir que tenía algo importante e imprescindible que le tenía que comunicar.

Fue recién entonces que recibió la confirmación del encuentro. Lo fundamental que tenía para presentarle al jefe de Estado fue el anuncio que publicaría una dura carta luego del encuentro, donde le dejaría en claro que "no me voy a callar". En esa carta, Kulfas habló sobre los motivos que derivaron en su posterior renuncia: "La licitación del gasoducto de Vaca Muerta es responsabilidad de IEASA SA, cuyos miembros, al igual que el equipo de Energía, responden políticamente a la Sra. vicepresidenta. Ratifico lo dicho el viernes en el acto de los 100 años de YPF. Fueron declaraciones realizadas 'en on' y que quedarán registradas en radio AM 750 y formuladas ante los periodistas allí presentes".

En el repaso de su gestión, Kulfas expresó que el país no puede "dejar pasar el tren de la historia por internismos o mezquindades de algunas fuerzas políticas". "Huelga adicionar la injusta acusación de la Sra. vicepresidenta le formulara al señalarle que usted (Alberto) tiene que utilizar la lapicera para formar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por la empresa IEASA", agregó Kulfas.