Carlos Maslatón habló sobre su relación con Sergio Massa y su "amistad" con el peronismo

El abogado Carlos Maslatón habló de su relación con el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, y con el peronismo. "Tengo un 25% de componente sociológico político-peronista", aseguró el experto en criptomonedas. El autodenominado puntero político de Javier Milei habló también sobre la Argentina próspera que habrá en 10 años y sobre la relación de ABBA con la derecha liberal.

- ¿Cómo es tu relación con el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa?

-Tengo una relación esporádica con él. Hablaré unas 4 o 5 veces por año. Inicialmente online. Hay un gran mito con eso de Massa. Yo publiqué una foto que lo vi el año pasado pero es como que la gente cree que soy integrante del espacio de Massa. O que tengo un arreglo con él. En este contexto no lo apoyaría. Estoy con Javier Milei. Ahora, me decís que él no está y hay que ver el panorama. Massa no sé ni siquiera si es candidato.

-A Massa lo voté en las PASO y en la primera vuelta del 2015. En la segunda vuelta, lo voté a Macri porque Massa dijo que había que votarlo. Todos los macristas que se enojan conmigo por votar a Massa son bastante tontos. Macri fue presidente gracias a Massa. Hay que pensar que la diferencia de votos entre Macri y Massa era nada más que de 630 mil en la segunda vuelta del año 2015. Quiere decir que eso lo tenés que dividir por dos. Hay 315 mil personas que le dieron el triunfo a Macri. Yo soy uno de esos votos prestados. Yo hacía lo que decía Massa.

El presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.

- ¿Qué tan peronista sos del 1 al 10?

-Yo soy amigo del peronismo, no lo soy. Valoro las cuestiones sociales y su historia. Tengo un 25% de componente sociológico político-peronista. Soy liberal igualmente.

La vuelta de ABBA.

- En torno a la música, en Facebook hablaste de ABBA como una respuesta del liberalismo de derecha hacia la izquierda nórdica, ¿Cómo lo explicarías?

-Hay que pensar cuándo ABBA tuvo éxito. En los finales de los años 70. Hay que pensar que los años 60 y 70 son muy de izquierda en el mundo. Los 80 son la salida bullish del capitalismo. ABBA se corresponde con ese momento histórico. Las letras de ABBA expresan esperanza y diversión, cuestiones sentimentales y no tienen la cosa negativa de la izquierda propia de la época. Por eso, son de derecha.

- También dijiste que tenías una duda psicológica desde los 70’, no sabías cuál de las chicas de ABBA te gustaba más, ¿Lo resolviste?

-Esa es una duda histórica que tenemos todos los hombres que gustamos de las mujeres. Las veías a las ABBA y no sabías cuál te gustaba más. Si la rubia o la pelirroja. Es imposible saberlo. Son dos minas espectaculares.

- En términos económicos, ¿Por qué crees que desde arriba del 30% de presión tributaria del país está justificada la evasión?

-No se puede trabajar con presión tributaria por sobre el 30%. Hasta ya me parece muchísimo, me parece una locura. Jode también el tipo de impuesto. Debería ser al revés, hay que premiar a la gente que más gana. Genera movimiento en la economía. Estoy muy en desacuerdo con el impuesto a la Ganancia de capital. Hay que suprimirlos. Después están los impuestos transaccionales. ¿Cómo vas a tener que pagar por mover algo?

- Para cerrar, ¿Cuál es la Argentina próspera que te gustaría ver en 10 años?

-Es la Argentina que va a haber. Va a ser un país rico. La pobreza va a ser ínfima comparado con la que hay ahora. Confío mucho en el eje Córdoba-Mendoza-Santa Fe-Entre Ríos. También en las provincias del sur por la parte energética. En las del norte también. En la Capital. Creo que vamos a ver algo maravilloso como país. Va a ser rico y con una población que es espectacular.