La cruda relación entre Carlos Maslatón y Javier Milei

El abogado Carlos Maslatón disparó contra los asesores del diputado y candidato presidencial, Javier Milei, en diálogo con MDZ. "A Carlos Kikuchi le diría que se tiene que ir, está haciendo todo mal", expresó el puntero político. Luego, el experto en criptomonedas dijo que Karina Milei está "equivocada en su valoración de la política". Asimismo, este reveló que la relación con el economista liberal está "muy afectada" y que la carrera presidencial de éste corre peligro.

- ¿Qué tan bueno sos como puntero político del diputado de Libertad Avanza Javier Milei?

-Soy muy bueno. Muy eficiente. Justo ahora entré en conflicto con él por algunas medidas que ha tomado. Reemplazó su equipo de armado político tan eficiente que tuvo el año pasado y puso a otro equipo político en el que está la hermana y el operador Carlos Kikuchi. Creo que están haciendo las cosas mal.

- ¿Qué le dirías a los asesores Karina Milei y Carlos Kikuchi?

-A Carlos Kikuchi le diría que se tiene que ir. Está haciendo todo mal. Que si no se va está confirmando que está para destruir. A Karina Milei le diría que me parece bárbaro que sea un gran sostén del hermano. Apoyo espiritual, guía de lo que se le dé la gana, que creo que está bien que dirija sus actividades político-personales. Inclusive que sea una buena primera dama de Javier Milei si él es presidente. Pero creo que está equivocada en su valoración de la política y en impugnar dirigentes y militantes intermedios en todo el país, a los cuales ellos simplemente expulsa porque están en desacuerdo.

El abogado Carlos Maslatón.

- ¿Qué tan afectada se ve tu relación con Javier Milei? ¿Te dolió que te haya dejado de seguir en Twitter? ¿Cuánto más tirarías por él?

-Debe estar muy afectada la relación con Milei. Está crítica. Lo de Twitter me parece una infantilidad total. A mí no me hace sufrir este conflicto, me parece algo totalmente normal. Yo lo sigo apoyando como candidato a presidente. Justamente estoy hablando porque estoy preocupado por la campaña y temo que colapse. Una campaña en la que se venía tan bien, excelente, se cometieron tantos errores de organizaciones como de armado y declaraciones públicas que lo están fuertemente comunicando.

- ¿Crees que va a terminar siendo presidente Milei?

-Si no modifica todo lo que estoy diciendo, no. Su candidatura corre peligro. Es el momento de dar vuelta esto, sino estamos en fuerte dificultad.