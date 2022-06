El anuncio de Carlos Maslatón que compromete las aspiraciones de Javier Milei

El abogado Carlos Maslatón, quien se identifica como partidario de La Libertad Avanza, cuestionó al líder de ese movimiento político, Javier Milei. En MDZ Radio dijo que está "autodestruyéndose" por sus declaraciones "absurdas".

Según Maslatón, Javier Milei no le cierra la puerta al PRO. "El propio Milei dijo que 'si Macri viene acá conmigo, yo compito contra él'. Pero eso no va a pasar, lo que sí puede suceder es que Milei, que por algún extraño motivo estás autodestruyéndose con declaraciones absurdas y destruyendo la militancia que se había armado para su campaña política, en algún momento se sienta débil y decida firmar con Juntos por el Cambio para disimular una derrota electoral, producto de sus propios errores".

Consultado sobre si se puede ganar la presidencia de Argentina con un partido tan nuevo, Maslatón sentenció: "Por supuesto, más bien. Hasta hace 4 meses, Javier Milei estaba en el 22% nacional, lo único que tenía que hacer era sacar un 30% para lograr un triple empate en las PASO con los otros 2 frentes políticos y así pasar a la segunda vuelta mucho más posicionado".

"Lo que pasa es que para lograrlo, tenía que hacer cosas adecuadas, no declaraciones absurdas ni destruir un aparato político valiosísimo que se había formado", continuó.

En esta interna entre Maslatón y Milei, que ya tiene varios capítulos, el actual diputado nacional aseguró que el abogado no forma parte del partido. A lo que Maslatón le respondió: "Cómo no. Yo soy parte de La Libertad Avanza, él dice eso porque le molesta mi discrepancia política interna, entonces dice que Maslatón no existe o que es un jugador de la primera división D. Yo soy de la Champions League".

"Además, Javier Milei, aún cuando es el líder de los últimos años, no va a decidir quién está y quién no en La Libertad Avanza. Un partido político no es una empresa".

Entonces, se le cuestionó si se presentaría a unas PASO como candidato. "Después de aquellas declaraciones de Javier Milei yo le dije que si es así, que abra el partido a la competencia interna y entonces yo me presento contra él para candidato a presidente. Si hay posibilidades de competir ahí, lo confirmo, pero por fuera no. Yo estoy dentro de Libertad Avanza".