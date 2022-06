Javier Milei fue desafiado por Carlos Maslatón a unas elecciones PASO

El abogado y 'puntero político', Carlos Maslatón, desafió al diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial, Javier Milei, a unas elecciones PASO en agosto de 2023 para resolver la interna liberal. "Estimado Milei, está todo bien. Yo tengo nivel Primera D. Vos sos Champions League. O sea que en una interna me pasás con una aplanadora. Entonces, vamos a las PASO de agosto 2023. Reventamos las urnas de votos para La Libertad Avanza. No falla, Milei", expresó el experto en finanzas en Twitter.

Milei arremetió contra su puntero político ayer: "Vamos por partes porque esto es lo interesante. Él no forma parte de la estructura de la Libertad Avanza. Es un entusiasta inorgánico. Es alguien que no está en la estructura. Estamos debatiendo en aire la cuadratura del círculo. Lo que supuestamente él impulsa es Avanzan los Aliados que es algo que crearon unos seguidores de Twitter para apoyar a la Libertad Avanza".

Luego, el diputado habló de las reuniones con políticos y economistas y ninguneó a Maslatón diciendo que "me reuní con gente importante, Maslatón no fue a la reunión porque es para los que jugamos en primera, en las grandes ligas, en la Champions League, no en la primera D".

El experto en criptomonedas de esta forma ofreció su postulación a unas elecciones PASO en agosto de 2023 contra Milei. Asimismo, Maslatón aclaró que no desestimará a su contrincante: "No agrediré a Milei en ningún debate. Él quedará bien parado. Daremos ambos una lección de democracia y libertad para toda la Confederación Argentina. Será algo nunca visto en otros sectores políticos desde 1983. Con las PASO solo gana La Libertad Avanza".

Por último, el puntero político del diputado sentenció: "Vamos a las PASO 2023, Milei. Para la Presidencia y para todos los cargos. La rompemos, será el mayor acto de militancia política desde 1983 y récord histórico para el liberalismo argentino. Es la oportunidad para reflotar y salvar la campaña. No me digas que no... Javier".