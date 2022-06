Javier Milei rompió el silencio y ninguneó a Carlos Maslatón

Este lunes el diputado libertario Javier Milei se refirió a las fricciones internas que se han registrado puertas adentro del espacio Libertad Avanza y minimizó el impacto de las declaraciones de Carlos Maslatón. Este último atacó directamente al entorno de Milei y cargó los cañones contra su hermana Karina Milei asegurando que están llevando por un camino equivocado al precandidato presidencial. "Si Milei cae mucho puede colapsar su candidatura", dijo Maslatón y Milei salió a responder

"Carlos Maslatón reconoce que es un militante inorgánico, no forma parte de la estructura de libertad avanza", manifestó el diputado que en los últimos meses comenzó a bajar en las encuestas. "Estamos hablando de cosas que no tienen sentido. Hay una línea interna de alguien que no forma parte de la estructura del partido y tiene que ver con las redes sociales", disparó minimizando la relevancia que tiene Maslatón en su armado electoral.

"No se porque se la agarraron con mi hermana, Karina hace un laburo fenomenal en el partido", agregó el diputado y si bien reconoció que hay diferencias entre los liberales aclaró que "podemos resolverlas con mas o menos pirotecnia".

Entre otras cosas a Milei sus aliados le cuestionan la cercanía con Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi. "Juzgar a los hijos por lo que sucedió con los padres, me parece un delirio", fue la respuesta del diputado ante ese planteo. Por otro lado, defendió la presentación que hicieron junto a El Dipy en el estadio de El Porvenir en Gerli, donde la convocatoria fue inferior a la esperada.

"Para mi el acto fue exitoso, la política juega y hace ciertas jugadas particulares", justificó. Por otro lado se refirió a las intenciones de un sector de Juntos por el Cambio de formar un gran frente opositor con la participación de Milei.

"Yo no puedo estar con la gente de Juntos por el Cambio porque es imposible que este con los Radicales, son los responsables de la decadencia Argentina", disparó. "Si Mauricio Macri quiere venir a la Libertad Avanza, lo recibo y le doy una interna", adhirió

"Yo no puedo estar con la gente de Juntos por el Cambio porque es imposible que este con los Radicales, son los responsables de la decadencia Argentina", @JMilei a @rialjorge

"No me preocupa haber bajado en las encuestas porque prefiero decir verdades incomodas antes que una mentira confortante", finalizó el economista liberal que sueña con la presidencia.