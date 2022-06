Carlos Maslatón habló sobre los piqueteros y explicó cómo deberían reprimirlos

El abogado liberal Carlos Maslatón habló sobre los piqueteros que suelen cortar la 9 de Julio y manifestó su apoyo al proyecto del diputado de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, respecto a la regulación de piquetes en la vía pública.

- ¿Qué opina de los piqueteros que cortan 9 de Julio?

-¿Qué te puedo decir? Están completamente equivocados desde el punto de vista de la metodología. Alguien va a tener que decir 'señores, ustedes no pueden cortar más la calle'. ¿Cómo vas a cortar la calle?

- ¿Usted apoya el proyecto del diputado Ramiro Marra?

-Sí. Claro, hay que avanzar con la prohibición. La vía pública tiene que estar libre. Si vos querés hacer un acto, hacé el acto pero no ahí. Las arterias principales de una ciudad son para que circulen los autos y las personas. No son para bloquearlas. Lo que pasa es que en la Argentina una vez que permitiste esto, bueno, vale todo. Y nadie quiere reprimir porque puede haber un muerto y ahí estamos en problemas.

El abogado y experto en finanzas Carlos Maslatón.

Luego, Maslatón profundizó sobre la represión policial hacia los piqueteros y aseguró: "Yo creo que algún gobierno va a tener que venir a poner orden. Sin matar a nadie obvio porque el objetivo es que no muera nadie. Pero a vos te tienen que sacar. El tema es quién hace eso. Si después van a juzgar si alguien muere por una desgracia que sucede. Porque se tiró arriba de un policía, lo quiso matar, qué sé yo. Termina muerto el tipo y van a juzgar a la seguridad. Entonces, tiene que venir un gobierno que diga 'señores, hagan su trabajo'".

Por último, el abogado sentenció: "Obviamente que esto no es avalar ningún crimen policial ni del ejército. Tienen que cumplir con le ley. Pero también tenés que dar una garantía desde el tipo que va a reprimir en el buen sentido, en el sentido legal del término. Bueno, está cumpliendo con la ley. No, piqueteros no van".