El hombre más cercano a Milei habló sobre la dolarización, la inclusión financiera y su influencia en Boca Juniors

El diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra, habló con MDZ sobre la inclusión financiera, la dolarización, las criptomonedas y la importancia que tuvo en el campeonato de Boca Juniors. Además, el legislador reveló qué le diría a un joven que duda entre votar al liberalismo o a la 'casta política'.

El diputado de Libertad Avanza, Ramiro Marra.

- Ustedes hablan mucho de la casta política, ¿podría hacer un top 5 de los políticos más 'ñoquis' del país?

Es muy difícil. Me cuesta. Puedo decir un montón de nombres pero también hay que dar la posibilidad a que la casta reaccione. Y está reaccionando la casta eh. Acordate de que el concepto de casta es la persona que quiere mantener el status quo. Que no quiere cambiar nada y se queda ahí parada. Es cuestión de buscar, como dice Javier Milei, a los que tienen el CUIT virgen. Los que nunca estuvieron del otro lado del mostrador para entender los problemas que tenemos los que venimos del sector privado y sabemos lo difícil que es. Con 5 me quedo corto.

- ¿Cómo llevarían a cabo la inclusión financiera en los sectores más pobres del país?

La inclusión financiera se está dando de forma natural porque la gente está absorbiendo conocimientos financieros y está entendiendo mucho más de cómo se maneja la economía y el mundo de las finanzas. El problema es la inflación. Si vos la matas, con un proceso de cambio monetario como venimos planteando nosotros, automáticamente lo que harías es hacer crecer la inclusión financiera. Bajando los impuestos y bajando la inflación.

El precio del dólar es una de las principales preocupaciones..

- ¿Cuál es el enfoque a la dolarización que quieren aplicar?

Nosotros nos tenemos que abrir al mundo. El dólar es lo que te abre al mundo. Después, si querés usar euros o reales, es tema tuyo. Usa lo que quieras pero necesitas abrir las puertas. Hoy estás dentro de una isla, estás encerrado. Cómo le pasó a Cuba que los políticos o más bien dictadores los encerraron. Te pasas a Brasil o Uruguay y la realidad es otra. Nosotros tenemos que abrirle las puertas a todo el mundo, más en un contexto como el actual en el que las criptomonedas están teniendo tanta incidencia.

La inclusión financiera incluye a las criptomonedas.

- ¿Cuáles son las 3 criptomonedas que le recomendaría a un principiante?

Ahí tenés que ir por Bitcoin, Ethereum, todas las tradicionales. Vos no tenés que buscar criptomonedas complicadas y que no sean las principales para conocer el mundo de las cripto. Lamentablemente, a veces te hacen creer que hay una criptomoneda especial y ahí está la cagada. Uno no puede entrar a un mundo rompiendo las paredes, tenés que ir más tranquilo. El mundo de las finanzas es así. Es parte de la inclusión financiera. Boca Juniors campeón.

- Hace poco usted estuvo en TyC Sports. Desde ahí, Boca no paró de ganar y salió campeón. ¿Cree que tuvo algo que ver?

Me invitaron a TycCSports para hablar de Boca, ja. Estuve dos horas hablando de fútbol. Todavía no entiendo cómo llegué ahí. Le metí mucha presión a Battaglia. No fue un ultimátum, yo no critico jugadores ni al técnico de Boca. Putear a los jugadores no es de bostero. Tuve algo que ver, por supuesto, el jugador más importante es el hincha.

- ¿Qué mensaje le daría al hincha de Boca?

Felicitarlo, a Boca lo hacen grandes sus hinchas. No insultamos a los jugadores ni a los técnicos. Los apoyamos porque hay algo que está por encima de ellos: los hinchas. Desde ahí hacemos la diferencia. Desde un equipo que no estaba jugando bien y generaba dudas y era criticado por muchos periodistas deportivos y las "gallinas" que creen que tienen al súper equipo y al súper técnico. Demostramos que el fútbol es una cuestión de sangre y sacrificio, que a veces la podes pasar mal pero si le pones huevo terminas saliendo campeón como nosotros. A los que les molesta, nosotros ganamos con la camiseta. El fútbol se gana haciendo más goles que el otro. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei.

- Por último, ¿qué le diría a un joven que está dudando entre votar a Javier Milei o a la "casta política"?

Prepararse, adquirir conocimiento y luego pensar por qué votar a uno u al otro. No hacerlo de forma emocional, sino que se debe investigar ese voto. Deben ver qué plantean los proyectos políticos y ver qué plantea el otro lado que no es un proyecto político. Para tener uno se necesitan ideas, no nombres propios. Eso es lo que estamos construyendo. Por suerte hoy estamos saliendo a la luz los liberales, hoy se está generando agenda. Le vamos a ganar la pulseada a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo.