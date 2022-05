Ramiro Marra desmintió su pasado peronista y fulminó a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El diputado porteño por La Libertad Avanza Ramiro Marra reveló los planes para el futuro del liberalismo en Argentina, aclaró los rumores sobre su pasado peronista y fulminó al presidente Alberto Fernández asegurando que tiene "un poder de -1" en diálogo con MDZ. Asimismo, el alfil del diputado y candidato presidencial Javier Milei explicó las particularidades del Movimiento Antipiquete que está llevando a cabo.

- ¿Usted es un futuro ministro de Javier Milei?

-Creo que no es el momento de estar hablando de eso. Es lo que hace la casta política, hablar de qué lugar ocupa cada uno. Nosotros estamos en otro proceso, en una construcción de un espacio de ideas y de poder llevar a la Argentina por el sendero correcto. Lamentablemente, los políticos caen en esa trampa: ver qué le toca a cada uno.

- ¿Ustedes son capaces de cerrar la grieta?

-Es buena la cuestión, yo creo que la grieta hoy no es entre dos espacios políticos, sino entre los ciudadanos y los políticos. No sé si la gente se siente representada con cuestiones como peronistas, no peronistas, radicales. Como ciudadano me siento representado por ideas y los espacios políticos no lo están haciendo. Por eso, el liberalismo está entrando tanto en la Argentina y marca agenda. Nosotros tenemos ideas claras, el liberalismo va mucho más allá.

- Este último tiempo se movió un rumor en Twitter de que usted era un peronista convertido, ¿Qué tan real es?

-La foto es real, el tuit es trucho. Nunca estuve afiliado al partido peronista, nunca banqué al peronismo. Soy menemista y si en algún momento tuvo una pata peronista no lo repudié. El peronismo tal como está planteado hoy sí lo repudio porque está basado en unas ideas kirchneristas que no tienen nada que ver. Hay mala intención con esa foto. La hice porque tenía un bigote que nunca me lo había dejado, me cagué de risa y me saqué la foto. Es sacada de contexto. Lo de peronista reconvertido es una boludez.

- Hubo mucho revuelo por el movimiento anti piquetero, se los llamó represores entre otras cosas y tuviste un cruce fuerte con Alejandro Bodart, ¿Cómo le explicaría a la gente la forma en la que regularían los piquetes?

-Los piquetes ya están regulados, hay un artículo en el Código Penal que da una sanción hasta de prisión. Está en la Constitución Nacional. He presentado un proyecto para que se cumpla lo que no se cumple. Bastante bien nos fue porque cedieron mucho los piqueteros. Saben que enfrente ahora tienen un movimiento que se los puede decir en la cara, a Bodart o a quién quieran. Yo paso por el medio del piquete, no hay que tenerles miedo. Yo los puedo enfrentar. El presidente Alberto Fernández.

- En una escala del 1 al 10, ¿Qué tanto poder cree que tiene Alberto Fernández?

-Cero. Perdón por no respetar la escala. Pará, mejor, -1. Es el peor presidente de la historia de la Argentina desde la vuelta de la democracia, siendo Cristina la más perversa. Tiene tan poco poder que no le diría nada. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

- ¿Y Cristina Fernández de Kirchner?

-El poder de Cristina es en base a una perversidad, es un poder insano que hace mucho mal. Hace tanto mal que trajo a Alberto Fernández de presidente. Es tan perversa que trajo al peor presidente de la historia. Ella construyó grietas todo el tiempo.