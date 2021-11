Quién es Ramiro Marra, el filoso alfil de Javier Milei que se metió en la legislatura porteña

Ramiro Marra (30) accedió a una banca como diputado en la Legislatura de la Ciudada de Buenos Aires, luego de haberse presentado como candidato en la lista liderada por el economista libertario Javier Milei. Marra será legislador en representación de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 10 de diciembre de 2022. Pero, ¿quién es?

Se lo conoce como el armador político de Milei y responsable -en parte- de la campaña de La Libertad Avanza. Pero entre sus particularidades se destacan su soltura para opinar a través de sus redes sociales y su desempeño como youtuber. En detalle, Marra sube contenidos a su canal, el cual tiene casi 200 mil seguidores. Allí, se enfoca principalmente en temáticas financieras y de inversión.

"Cuando empecé a hacer este canal, jamás me imaginé que alguien me iba a pedir una foto por la calle. Jamás me imaginé que me iba a saludar gente que no conocía", dice .

En los últimos días, Marra se refirió a la continuidad de su canal ante la asunción como legislador nacional.

"Si, por supuesto que que estoy contento. Están buscando un cambio en Argentina. Yo no quiero hablar más de regulaciones, restricciones y de qué va a pasar con el dólar. Quiero hablar de un mercado de capitales mucho más amplio y sustentable en el tiempo. Estoy cansado de la cuestiones en el corto plazo", sostiene.

El canal de YouTube de Ramiro Marra.

Y agrega: "Por más que le contemos acá, y en algún punto lo fomentamos porque es necesario para nuestra vida financiera, no es lo queremos. Por eso es que decidí involucrarme en el barro de la política, pero todo eso no quita que voy a seguir siendo un youtuber financiero. ¿Mis videos tienen ideología liberala adentro? Si porque hablamos de un mercado libre. Por eso no se preocupen porque este diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires va seguir siendo youtuber financiero con mucho orgullo".

"Voy a seguir haciendo la misma cantidad de videos o más porque lo disfruto y porque creo que es parte del desarrollo que tenemos que hacer todos los argentinos en educación financiera", concluye.

Cruces en Twitter

Parra suele "no tener pelos en la lengua" a la hora de expresarse en su cuenta de Twitter. En el último tiempo de campaña mantuvo cruces con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Martín Tetaz, diputado electo de Juntos por el Cambio.

Martín, en vez de buscar llevar a 0% la inflación y cumplir el acuerdo que firmaron, están actualizando los valores de los impuestos, lo que repercute aún más en el bolsillo de las personas afectando principalmente a los más pobres.



Le mintieron a la gente, corta. https://t.co/kYZLyUExwo — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) November 18, 2021

En vez de encargarse de evitar que mueran gente en la calle por la delincuencia o combatir el narcotráfico, @FernandezAnibal prefiere boludear con cuestiones partidarias y de Marketing Político.



Aníbal, ponete a laburar y deja de joder, matan a las personas por $2. Cara dura. pic.twitter.com/aHGuPd5Zzy — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) November 18, 2021

Por otro lado, Marra fue tendencia por los dichos de Javier Milei, luego de del incidente con el custodio que amenazó con sacar una pistola en el bunker de La Libertad Avanza. Allí, Marra se metió entre el público para disuadir. "Esto es muy significativo: Ramiro Marra se tira al público a solucionar la situación, a poner el cuerpo”, dijo Milei.

Aquí, el video que muestra a Marra bajando del escenario: