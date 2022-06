Javier Milei en la cuerda floja y Carlos Maslatón decide seguir tirando

Carlos Maslatón no cede en su interna con la parte del Eje de Javier Milei (Karina Milei y Calos Kikuchi) y decidió redoblar la apuesta con fuertes declaraciones. Por un lado, acusó a Milei de hacer acuerdos con partidos facistas y neofacistas, de estar inclinándose hacia el socialismo argentino (representado por Juntos por el Cambio) y de decir pavadas ideológicas.

El líder del liberalismo argentino, Javier Milei, ha decidido lamentablemente prohibir las lineas internas en el Movimiento. Está muy ofendido por el crecimiento de "Avanzan los Aliados" que enfrenta al El Eje destructivo de Karina Milei y Carlos Kikuchi. Milei suprime mercado. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Avanzan los Aliados (ALA) representa al conjunto de los militantes que trabajaron para el éxito de Milei en 2021 y que fueron atacados y mandados al paredón por El Eje dictatorial de Karina Milei y Carlos Kikuchi en este 2022. Son momentos de tensión y reorganización. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

En su entrevista con C5N, Carlos Maslatón afirmó que Karina Milei “ha cometido una serie de errores imperdonables y que comanda el pelotón de fusilamiento de militantes liberales de todo el país”. Denunció el mal manejo del partido asegurando que “en lugar de elegir la militancia liberal que surgió en los últimos años, estos deciden hacer acuerdos con partidos fascistas y neofascistas”. Según el influencer y abogado libertario, la interna estalló porque todas las instancias internas que él tuvo para comunicar sus incomodidades se agotaron y tuvo que acudir a los medios de comunicación.

No lo abandoné. Estoy tratando de que reordene la interna y relance la campaña. Se puede dar vuelta esto, pelear y ganar. Espero que Milei sea iluminado y convoque a todo el aparato político abandonado y denigrado por Karina y Kikuchi a una nueva gran gesta nacional. Venceremos! pic.twitter.com/po2SkTOVRZ — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

“Karina y Kikuchi le hicieron el entorno a Milei. Él (Javier Milei) no quiere dirigir y la gente se mata entre sí, es una fuerte interna de Libertad Avanza. Yo le digo al líder, 'rectifica el rumbo o esto se va a al tacho'. Pero como está rodeado por un entorno, es imposible el diálogo. Alberto Benegas Lynch es contra la democracia, es del proceso militar y este tipo actúa como mediador entre Macri y Milei. La alianza Milei-Macri no va. El Gobierno de Macri fue una catástrofe, es socialismo argentino”, explicó Maslatón en reiteradas entrevistas.

Muchos foristas vienen pidiendo que Javier Milei me expulse de su movimiento político? Pero cómo lo podría hacer? No ocupo cargo alguno, no tengo función asignada, no soy candidato, apenas soy un puntero a título gratuito. El pedido es abstracto, no pueden rajarme de ningún lado. pic.twitter.com/odaOx1BHHh — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 9, 2022

“La compra y venta de órganos es algo repudiado por el derecho argentino, esto se tiene que repudiar. Hay límites para la libertad, esto lo tiene que rectificar Milei. Estoy pidiendo que Milei rectifique el rumbo antes de que se caiga. Es una lástima haber hecho semejante campaña y arruinar todo así”, aclaró el abogado experto en temas financieros. En cuanto al tema del acto fallido en Gerli, Maslatón afirmó que “hay una interna entre los aliados y el Eje, ellos quisieron hacer ese acto y nosotros llevamos gente. Fue un fracaso de comunicación por parte de ellos”.

#AHORA | uD83DuDCDECarlos Maslaton: "Si Milei no hace un cambio y no vuelve a dar protagonismo a la juventud liberal está boicoteando su propia carrera política" — DELTA 90.3 (@delta903fm) June 14, 2022

Con respecto a su futuro en el partido Libertad Avanza, el abogado y puntero político de Milei explicó: “Yo no me voy a ningún lado, yo le digo a Milei que remueva a Kikuchi y que ponga a Karina como secretaria personal. Estamos hablando de política, de cosas serias y de cómo se maneja el Estado argentino. Este camino lo va a llevar a la desaparición política. Lo primero tiene que hacer es una manifestación para hacer las paces. Pero Karina muestra una tremenda crueldad con los que no piensan como ella y Milei no mira la interna. Esto es producto de sus defectos de conducción y de haberle cedido el poder a dos personas no capaces al frente del movimiento. El entorno de Milei lo está aniquilando”.

#AHORA | uD83DuDCDECarlos Maslaton: "Milei desconoce la política argentina, tampoco le importa mucho. Delegó la parte política en dos personas profundamente equivocadas" — DELTA 90.3 (@delta903fm) June 14, 2022

“Karina Milei ya me colocó en el pelotón de fusilamiento, si quieren proceder que procedan. Yo banco a Milei, a la hermana no. La guerra la empezó Kikuchi, me acusó a mí de bandorismo. Yo no soy bandorista, estoy con Milei. Kikuchi tiene que volar, es un operador de Juntos por el Cambio”, declaró Maslatón, el puntero político (a modo gratuito) de Milei.

#AHORA | uD83DuDCDECarlos Maslaton: "Karina es muy influyente, y con Kikuchi lo que hicieron fue 'fusilar' militantes que no les gustaban" — DELTA 90.3 (@delta903fm) June 14, 2022

“Milei tiene que dejar en manos de Marra y Casielles, dos legisladores de la ciudad, con eso que haga un relanzamiento presidencial, que traiga toda la militancia del país a un gran acto liberal en el Luna Park en el mes de agosto y a un seminario de formación política, porque todavía se puede rescatar la campaña. Tiene que replantearse todo en lo organizativo y dejar de decir pavadas ideológicas, la tiene que rectificar urgente”, sugirió Maslatón para repuntar la buena imagen del líder libertario.

Muchos militantes de Avanzan los Aliados han sido amenazados económicamente por Milei en el sentido de que si no cesan sus actividades les serán cortados los ingresos que reciben, tanto los que provienen de fondos del estado como los 100% barrani que se recaudan regularmente. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Si bien la represalia de cortar contratos y subsidios políticos ha sido una característica cruel de todas las experiencias liberales previas, se creía que con Javier Milei era diferente, pero predominó la decisión de Karina Milei, la fusiladora de los militantes liberales. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Con respecto al papel de la hermana del líder del partido libertario, Maslatón afirmó que “ la autoritaria es la hermana de Milei, ya ha bochado a un montón de gente importantísima del país”. Además, Maslatón hizo referencia a Carlos Kikuchi diciendo que es el “'Lopez Rega' de Milei y juega para Larreta para destruir el movimiento. Horacio Rodríguez Larreta trató de destruir a Milei desde el año pasado con operaciones de plata y de prensa. No puede ser que hace dos meses todo lo que hace Milei es malo, el entorno de Milei lo está aniquilando y por eso salimos nosotros a salvar la campaña”.

Nuestra oferta de cese del fuego y de llamado a la paz interna ha desorbitado a Javier Milei que optó por la medida más delirante del socialismo-comunismo: se prohíbe el funcionamiento del mercado político, al no poder controlarlo, ni siquiera entender de qué se trata. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

Por último, el influencer libertario denunció que Milei ha amenazado a sus militantes con cortarles los ingresos del Estado y “barrani”, que tiene una fascinación escénica con Mauricio Macri y que va a terminar desapareciendo del plano político si sigue actuando así. Además, Maslatón confesó que no quisiera apodarlo en el futuro como “capitán araña” por haber embarcado con una tripulación y arrepentirse rápidamente, no zarpar y terminar traicionando a todos, quedándose en tierra.

.@JMilei Estimado Milei, hemos entregado nuestra militancia y dinero para que vos seas el Presidente 2023. No quisiera tener que apodarte en el futuro como 'Capitán Araña'. Tu fascinación escénica por la figura de Macri me tiene muy preocupado. No nos traiciones como Kikuchi. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

.@JMilei Y tené en cuenta, estimado Milei, que si te vendés a los socialistas de Juntos por el Cambio ahora, degradado como estás, te van a cotizar muy bajo y te tratarán como un boludo que perdió. Solo te queda reorganizar la campaña y salir al combate como en Holanda y Lezama. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

N. de la R.: Capitán Araña es aquél que tras embarcar a la tripulación decide no zarpar, traicionar y quedarse en tierra. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 14, 2022

La denuncia hacia Javier Milei por amenazar a la militancia liberal, del sector opuesto el Eje (Karina Milei y Carlos Kikuchi), con quitarles los fondos que les otorga el Estado y los “barrani”, surgió a raíz de una respuesta a un tweet del Milei donde se refiere a Maslatón como una “persona marginal del partido”. En ese sentido, Maslatón explicó que ante la oferta de cese del fuego y de llamado a la paz interna de “Avanzan los Aliados”, la reacción de Milei fue optar “por la medida más delirante del socialismo-comunismo: se prohíbe el funcionamiento del mercado político, al no poder controlarlo, ni siquiera entender de qué se trata”.

.@JMilei Che, Milei, declaraste que tengo un lugar "marginal" en La Libertad Avanza. Pero yo soy solo un puntero tuyo, te defiendo por todos lados y no aspiro a nada porque no soy político. Y tu hermana, no es intocable, no puede actuar como dictadora delirante y fusiladora, no. pic.twitter.com/SdUUsqWWyw — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 13, 2022

.@JMilei Y, Milei, a Karina ponela en caja o se arma la podrida peor que ahora. No caigas en el nepotismo, es muy antiliberal. Hoy parece querer imitar a la hermana del dictador demente de Pyongyang. Los militantes somos socios tuyos, no objetos del maltrato y forreo de Karina. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) June 13, 2022

Mientras tanto, en un silencio incómodo e inesperado, Javier Milei decidió dirigir solo unos pocos tweets al respecto. Su estrategia de comunicación parecería ser ignorar todo lo relacionado a Maslatón y la interna liberal mientras se concentra en temas como la inflación y su corta gira por Latinoamérica.

Mientras están todos peleando por internas, candidaturas, cargos, etc., tenemos la inflación más alta desde 1992 por culpa esta dirigencia política inviable... — Javier Milei (@JMilei) June 14, 2022

Mientras arman "cabarulo mediático" para limarlo, Milei ya se posiciona como opositor regional al comunismo. https://t.co/CzIlsJBe7V — Juana de los Santos (@Juana84775456) June 13, 2022