Mauricio Macri pone en stand by el segundo tiempo y asume otro rol en Juntos por el Cambio

Muchos no lo quieren entender pero Mauricio Macri está cumpliendo ahora el rol de armador en "términos ideológicos, primero, y luego electorales”. Así define a MDZ un legislador provincial de Juntos por el Cambio, la nueva estrategia que viene impulsando expresidente con sus recorridas y bajadas al territorio.

Ha logrado convulsionar a la dirigencia del PRO que a esta altura se lo imaginaban “disfrutando el verano europeo en La Toscana, en lugar de ir a timbrear en la cuenca del Arroyo El Gato”. Obviamente, ese comentario despectivo surge de aquellos que no lo quieren o apostaron a su temprana jubilación de la política.

“No comprenden el rol y el peso político de Macri, es un hombre de poder que está por arriba de la media de la dirigencia del PRO, es reconocido internacionalmente y consultado por líderes internacionales, juega en otra liga”, sostiene un referente de ese partido a nivel bonaerense.

Evidentemente, los más sorprendidos son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, quienes antes de la irrupción del expresidente se percibían mutuamente como los únicos presidenciables de ese espacio político. El jefe de Gobierno porteño cree que Macri, con estas movidas, solo busca condicionarlo para después negociar su candidatura presidencial.

Quizás deba entregar la cabeza de Diego Santilli, algo que no le agrada en lo más mínimo, a cambio de una bajada de Patricia Bullrich para poder ser el único presidenciable amarillo. Mientras tanto, en el entorno de la presidenta del PRO también están sorprendidos y algunos temen que, al igual, que el año pasado la termine dejando sola y presionado para que renuncie a su proyecto presidencial.

Se imaginaba que, a esta altura, Macri iba a estar haciendo campaña por ella, acompañándola en sus actos y recorridas por el territorio. Pero eso no está ocurriendo. Y encima ayer en el Arroyo El Gato de La Plata se mostró con María Eugenia Vidal, quien mantiene vigentes sus aspiraciones presidenciales. Pone a otra rival en la cancha para disgusto de Rodríguez Larreta y de la propia Bullrich.

El expresidente de Boca se muestra entusiasmado por lo bien que le está yendo en sus recorridas por territorio bonaerense y quedó impactado por la reacción de la gente ayer cuando fue a La Biela junto a Hernán Lombardi a tomar un café. Por más que es lógico porque la mayoría del público es de Recoleta. Ese bar es frecuentemente visitado por dirigentes políticos y apenas reciben algún saludo. En cambio, Macri generó otro tipo de efecto, casi como un rock star.

“No nos queda claro a que esta jugando Mauricio, si quiere volver a ser candidato que lo diga y sabremos a qué atenernos”, confiesa en privado un integrante de las “Palomas” del PRO. En cambio, cerca del expresidente replican que “Patricia y Horacio no se pongan nerviosos y sigan instalando sus candidaturas y que empiecen a mostrar propuestas, sobre todo en materia económica, pero deben entender que Macri es el líder del espacio por su centralidad y trayectoria”.

Precisamente, lo que plantean los más cercanos al fundador del PRO es que falta liderazgo y salió él a ordenar el espacio político en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, decidió respaldar a Cristian Ritondo y a Néstor Grindetti, con quien se reconcilió luego que el intendente de Lanús tomada distancias del armado de Larreta y Santilli. “El acuerdo con Horacio el año pasado se basaba en que el Colo era el único candidato a diputado nacional, pero eso no significaba automáticamente que quedaba ungido como aspirante a la Gobernación, hay varios aspirantes”, comenta uno de los intendentes de ese partido.

No son pocos los que pronostican una PASO a gobernador con los postulantes que lleguen mejor posicionados, que probablemente sean no más de tres o cuatro. Hay que ver si a Javier Iguacel le da la nafta y los recursos. Ganas no le faltan, aunque también va a depender de Bullrich.



La otra duda es que va a hacer el radicalismo. Lanzar uno propio, no les sobran candidatos, esta Gustavo Posse dispuesto a jugar, el experimento de Martín Tetaz o Maxi Abad. El plan B es jugar con Santilli y poner de vice a un correligionario. Puede ser la diputada provincial Alejandra Lorden o el propio Abad.