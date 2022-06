María Eugenia Vidal eligió su candidato para la provincia de Buenos Aires por ser el "más capacitado"

En medio de la interna en Juntos por el Cambio, la diputada nacional María Eugenia Vidal postuló a Cristian Ritondo como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, para las elecciones del próximo año. "Está más capacitado", fueron las palabras que usó la exgobernadora bonaerense, para posicionar al quien fue su ministro de Seguridad.

"Quien está más capacitado para ser gobernador se llama Cristian Ritondo y es una persona que trabajó conmigo. Lo respeto muchísimo a Diego (Santilli), que fuimos compañeros de equipo y es muy valioso, y por supuesto que eso al final lo va a decidir la gente, pero no tengo dudas de que Ritondo va a ser un gran gobernador", resaltó Vidal.

Con esta declaración, la diputada nacional se diferencia de Horacio Rodríguez Larreta, quien promueve al exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para el sillón de La Plata.

Asimismo, la exgobernadora bonaerense también hizo referencia a los posibles candidatos presidenciales de la coalición opositora. Pero en este caso, no fue tan contundente en su postura. "Hay que plantearlo así. El desafío de la Argentina es muy grande para pensar que o (Facundo) Manes, o (Mauricio) Macri, o (Horacio Rodríguez) Larreta, o (Patricia) Bullrich. Esto lo va a cambiar un equipo, un país y una sociedad. No un dirigente, no importa quién sea", manifestó.

Vidal saldrá de campaña por las provincias

María Eugenia Vidal tiene planificado recorrer durante este año 17 provincias en su intento de posicionarse como posible precandidata presidencial de cara a elecciones de 2023, con el aval de Mauricio Macri.

Vidal se intenta posicionar como alternativa ante los ya lanzados Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y, para encaminarse hacia ese objetivo, ya visitó San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, y la semana próxima estará en Córdoba, para luego recalar en Chaco.

Las visitas de Vidal a las provincias no tienen el formato tradicional de los políticos en campaña, que suelen estar en cada distrito algunas horas, sino que dedica a cada provincia entre dos y tres días, visitando la capital provincial y alguna otra ciudad, donde mezcla reuniones políticas con encuentros con pequeños empresarios.

Vidal, en estas recorridas, insiste con los proyectos de ley que está impulsando en el Parlamento para limitar los llamados “gastos de la política”, y que incluye iniciativas para que los legisladores actualicen sus haberes con la misma fórmula que los jubilados y que se fijen topes para los gastos de funcionamiento del Congreso.

“Su idea es posicionarse como candidata presidencial, para este período o para el próximo. Si no lo logra, no descarta ir por otras alternativas, como ser jefa de Gobierno (de la ciudad de Buenos Aires)”, aseguran en el entorno de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Desde el punto de vista político, la irrupción de Vidal mete más ruido en la ya intensa interna de candidatos del PRO, y Macri impulsa su candidatura para mantener otro foco de condicionamiento a Horacio Rodríguez Larreta.