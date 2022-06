La jubilación de Alberto Fernández, en peligro por un proyecto de Vidal

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de ley para eliminar los haberes jubilatorios extraordinarios vitalicios que perciben hasta el momento todos los jefes de estado y sus vices. "No se le puede pedir más ajuste a los argentinos si primero no se ajusta la política", argumentó Vidal inspirada en Alberto Fernández y en Cristina Fernández de Kirchner al referirse al proyecto de su autoría presentado en la cámara de diputados.

"Estoy presentando un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente, empecemos a ajustar nosotros (los políticos) para pedirle a la gente más esfuerzos" expresó Vidal en declaraciones a la señal de noticias TN y agregó: "Prediquemos con el ejemplo, lo que me da autoridad a mí para pedir la derogación de la jubilación de privilegio es que yo cuando fui gobernadora lo hice".

A finales del 2017 durante su mandato, la ex gobernadora, María Eugenia Vidal promovió la ley que deroga los regímenes jubilatorios especiales que beneficiaban a ex gobernadores, vicegobernadores y legisladores de las dos cámaras provinciales.

María Eugenia Vidal.

Vidal también advirtió que "la inflación en la Argentina se encamina a los tres dígitos", por lo que pidió "un Presidente equilibrado".

Vidal remarcó en ese aspecto que no se necesita "ni el dedito ni los gritos ni los ataques a la oposición, porque con eso no va a tapar la realidad". "El peor ajuste es el que no se anuncia y en este caso es el de la inflación. Sobre todo para los que cobran un salario informal, que no tienen ninguna paritaria. Y encima hay muchísimos trabajadores formales en la Argentina que son pobres", sostuvo la diputada nacional en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya acumula 23,1 por ciento en los cuatro meses iniciales del año.

En referencia al término "ladrones de guante blanco" que utilizó el mandatario nacional, Alberto Fernández, para referirse a la gestión de Mauricio Macri, la dirigente de juntos por el Cambio señaló: "Para hablar de corrupción hay que tener autoridad moral. Días atrás, Alberto Fernández pago tres millones de pesos para no enfrentar la condena de dar la cara por haber hecho una fiesta en la Quinta de Olivos mientras todos estábamos encerrados".

Vidal sostuvo que "para hablar de corrupción de otros, uno tiene que tener mucha responsabilidad" y agregó que "hay que hablar con seriedad y sobre todo de lo que le importa a la gente, porque no hay descalificación a la oposición que tape la realidad".