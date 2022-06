Piqueteros, al ataque contra Cristina Fernández de Kirchner: "Lo único que hace es desgastar al Gobierno"

Los piqueteros del Movimiento Evita está furiosos contra Cristina Fernández de Kirchner. Emilio Pérsico salió a responderle a la vicepresidenta tras su discurso en el acto de la CTA. "Son muy injustas las reflexiones que hizo Cristina sobre las organizaciones sociales. Los movimientos sociales no son lo que ella planteó ahí (en la CTA). Hemos tratado de que los planes sean lo más transparentes posible. Además, los compañeros elijen a las organizaciones porque no solo les dan el plan social sino que han entendido que el plan es un salario complementario y que deben realizar una actividad para llegar a un salario digno", afirmó Emilio Pérsico, el ex dirigente montonero, hoy secretario de economía social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al salir al cruce del kirchnerismo a través de declaraciones a radio Concepto.

"Hemos construido una nueva categoría: oficialistas opositores. Lo único que hace es desgastar al Gobierno, es una política equivocada", se quejó el piquetero. Además, le reclamó a Cristina Fernández de Kirchner haber elegido a dedo a Alberto Fernández para ser el candidato presidencial del kirchnerismo: "Yo no elegí a Alberto, lo voté, la elección no fue mía. Debilitarlo no es el camino, sino darla discusión y resolver los problemas. No es el camino pelearnos públicamente".

Por si fuera poco, para tensar aún más la interna en el Frente de Todos reveló: "Hace 2 años y medio que no hablo con Cristina. Hay otros compañeros que han discutido todas estas cosas y no se han puesto de acuerdo con ella porque tiene una idea de una Argentina que no existe".

"Es lamentable que la política nos separe. Si es la política la que nos hace decir esas cosas, estamos equivocados. Si es por una no comprensión, bueno, estudiemos más el tema", agregó Pérsico en declaraciones a Radio Con Vos. "Hay una incomprensión muy grande de esa realidad (...) Es terrible para ella, pero tenemos que decírselo. Porque si no, Argentina no va a salir", añadió.

Para Pérsico, Cristina Fernández de Kirchner habla desde la incomodidad de la política frente a las clases populares. "Molesta mucho que las organizaciones sociales hagamos política. Los pone muy nerviosos que los pobres puedan discutir un modelo del país. Es el espejo donde la política no se quiere ver". Además el jefe del Evita afirmó que el Gobierno de Cristina "no generó otro modelo" y que "las industrias alimenticias se concentraron muchísimo. Las empresas se vendieron al extranjero y eso no fue bueno para Argentina", dijo.