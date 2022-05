Cautela y expectativas en el Gobierno luego del freno a Portezuelo del Viento

Ante la reciente negativa manifestada por el presidente Alberto Fernández respecto a la concreción de Portezuelo del Viento, desde el Gobierno de Mendoza expresaron que aguardarán por el laudo final y que el gobernador Rodolfo Suarez "ya se había anticipado al escenario". En Casa de Gobierno se aferran a la posibilidad de que el total del dinero (US$1.023 millones) pueda utilizarse en obras de Energía que desee Suarez.

En diálogo con MDZ, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, señaló: "Me parece que hay dos o tres cosas que son fundamentales. Primero vamos a esperar el laudo del presidente. Ha hecho declaraciones importantes frente a este escenario, aunque esto no es el laudo todavía".

"Lo segundo es que hay que rescatar que el gobernador Rodolfo Suarez siempre sostuvo que tenia que laudarse el tema porque sino podía haber incertidumbre y se ponía en riesgo la obra. Esta es la prueba de que no podíamos estar a expensas de una decisión", comentó Ibañez.

Finalmente, Portezuelo del Viento no se concretará.

En tanto, puso el ojo en una de las peticiones que hizo Rodolfo Suarez al presentar a principios de abril ante Casa Rosada los fundamentos y antecedentes de la postura provincial sobre Portezuelo. En ese entonces, Suarez indicó que en el caso de no obtener el laudo favorable "se autorice a Mendoza a la construcción de obras de generación de energía".

Es por ello que Ibañez esgrimió: "Por otro lado, en el escrito de abril que presenta el gobernador, defendió la postura de que no hace falta otro estudio de impacto ambiental y que se debe adjudicar la obra. Pero en el texto también se plantea que si al laudar se decide un nuevo impacto, para Mendoza significa decirle que no y que, por ende, este dinero se habilite a realizar otras obras de energía. El gobernador se adelanta al escenario. Dentro de estas declaraciones se esta planteando un escenario al que Suarez ya se adelantó".

Concretamente, desde el Gobierno provincial esperan por la respuesta oficial a una de las partes del escrito presentado un mes atrás, en el cual se especifica: “Para el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a lo peticionado por esta parte o que el Sr. presidente entienda que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional (…) solicitamos en ambas hipótesis autorice a la provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional N° 519/19 y la Ley Provincial 9170”.

El dardo contra Anabel Fernández Sagasti

Al ser consultado por la postura de la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti sobre las declaraciones del jefe de Estado nacional, quien no compartió la decisión de Fernández y opinó que "Suarez y Cornejo no movieron un dedo por más de dos años para avanzar en la concreción de esta obra", Ibañez fue tajante y sentenció: "No me hago eco de esto porque hasta el momento no veo que contribuya como legisladora para defender los intereses de Mendoza".