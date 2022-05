Bonarrico contrataca: ratificó que el subsidio era parte de un acuerdo político y que le ofrecieron un cargo

El ex senador Héctor Hugo Bonarrico, protagonista de un escándalo por el subsidio de al menos 18 millones de pesos que le otorgó el Gobierno, contraatacó luego de que fuera denunciado por el propio Ejecutivo y ratificó lo que había afirmado a MDZ Radio: dijo que el subsidio era parte del acuerdo político y que le ofrecieron un cargo en el Gobierno. Además, aseguró que el gobernador Rodolfo Suarez debía estar enterado de lo que ocurrió. Ahora dijo hasta qué cargo le darían. Se trata de una supuesta Dirección Interculto.

"Deseo aclarar que dicho acuerdo se basó en un ofrecimiento que se me hiciera para crear, dentro de la estructura estatal, una dirección “interculto” para que yo ocupara el cargo de director. Ofrecimiento que decliné por no querer engrosar el gasto público ni recibir un sueldo del gobierno provincial. Propuse entonces que, en vez de crear una dirección, la fundación Acción Social pusiera la estructura, totalmente ad honorem, para coordinar y llevar a cabo los programas de los que se encargaría la dirección que pretendían crear", aseguró Bonarrico.

Otros tiempos. Bonarrico e Ibáñez, firmantes del acuerdo para que el pastor cobre al menos $18 millones.

Ayer la noticia se conoció luego de que se publicara en el Boletín Oficial que a través del Ministerio de Gobierno le otorgaban un subsidio por dos años en el que recibirían 9 millones de pesos durante 2022 y al menos otros 9 millones el año que viene. Todo a cambio de cumplir objetivos amplísimos que le daban a la Fundación Acción Social ( y al partido MasFe) un margen de arbitrariedad enorme para el uso de los fondos. Pero el escándalo creció cuando Bonarrico dijo en MDZ Radio que ese subsidio era parte del acuerdo político al que había llegado con el Gobierno, como contraprestación a su alianza política. Según dijo le ofrecieron ser funcionario, peor prefirió la vía del subsidio. Suarez anuló el pago y hoy el Gobierno dijo que denunciaría al exsenador. Pero Bonarrico ahora ratifica lo que dijo y hasta se anima a pedir que alguien renuncie en el Ejecutivo.

"Me sorprende que el Gobernador dijera que “no estaba al tanto” del acuerdo al que había arribado no con un dirigente político sino con un Ministro de primera línea y que luego fuera refrendado por quien es su actual vicegobernador, el señor Mario Abed ( a cargo del ejecutivo, por ausencia del Sr. Gobernador, quien estaba al tanto y había autorizado el decreto). Si realmente el Gobernador no estaba enterado, alguien debería presentar su renuncia. O bien el gobernador que no se entera de lo que hacen sus ministros, o bien los ministros que actúan a espaldas del gobernador", denunció el hombre a través de un comunicado.

El acuerdo lo firmó Bonarrico y su tesorero junto a los ministros Víctor Ibáñez y Raúl Levrino, con la refrenda del vicegobernador Mario Abed. Ibáñez fue el que anunció, ahora, que denunciarán al dirigente aliado de Cambia Mendoza.

El subsidio se otorgaba a la Fundación Acción Social, que tiene una estructura gemela con el partido político de Bonarrico. Además, fue creada en 2018, cuando y era senador. El pastor fue electo legislador en 2017 de la mano del partido Protectora y como opositor. Sin embargo, al poco tiempo se cruzó al oficialismo y acompañó todos los proyectos del oficialismo. Tanto, que se sumó a Cambia Mendoza. Bonarrico ratifica ahora que el subsidio era parte de ese mismo acuerdo político.

El comunicado del ex senador Bonarrico